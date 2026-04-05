هل سيتم تقديم جزء ثالث من مسلسل "أشغال شقة"؟ المخرج يجيب تحدث المخرج خالد دياب عن ما تم تداوله عن تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة بعد تحقيقه نجاحا كبيرا لدى الجم إقرأ المزيد

تحدث المخرج خالد دياب عن ما تم تداوله عن تقديم جزء ثالث من مسلسل "أشغال شقة" بعد تحقيقه نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور في الجزء الأول والجزء الثاني.

وقال المخرج خالد دياب بأنه يعلم أن الجمهور ينتظر عرض الجزء الثالث من مسلسل "أشغال شقة"، وأنه بشكلٍ شخصي ينتظره أيضًا لأنه يحب المسلسل، وخلال الفترة الحالية فريق العمل متوقف على تجميع أفكار ليكون الجزء الجديد أجمل من الجزء الثاني من المسلسل، وذلك خلال لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" من تقديم الإعلامية إنجي علي.

وأضاف المخرج خالد دياب خلال حديثه بأنهم حققوا نجاحًا في الجزء الثاني من المسلسل، وبشكلٍ خاص في الكوميديا التي تفوقت على الجزء الأول، وأن فريق عمل المسلسل خلال الفترة الحالية يسعون لإيجاد أفكار تكون أفضل مما تم تقديمه في الجزء الثاني وحينها سيتم تقديم جزء جديد من المسلسل.

تم عرض الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" في موسم دراما رمضان 2025، وجاء المسلسل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، شيرين، سلوى محمد علي، حازم إيهاب وعدد من الفنانين الآخرين وضيوف الشرف وجاء المسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب، ومن إخراج خالد دياب.