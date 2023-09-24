بجمال رباني ساحر ..تعرف على الفتاة التي وضعها بن سلمان في أهم المناصب السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت العديد من وسائل الإعلام والمواقع الصحفية الأجنبية العديد من المواد الصحفية والإعلامية عن الأشخاص المسؤولون على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي وضعها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقالت هذه المواقع أنّ ولي العهد السعودي يمتلك فريقا من نخبة الاقتصاديين في المملكة والعالم مسؤولون عن تقديم الأفكار للمشاريع الاقتصادية والتنموية في المملكة وتنفيذها.

وأشارت هذه المواقع إلى أنّ معظم هذا الفريق عمل في مؤسسات اقتصادية وشركات مرموقة في المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة حيث لعبت خبرتهم دورا كبيرا في اختيارهم.

ولفتت هذه الوسائل إلى وجود شخصية سعودية تعتبر من أهم أعضاء الفريق الاقتصادي الذي اختاره ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث إنّ هذا العضو مسؤول عن معظم المشاريع التنموية التي بدأت في المملكة منذ 2016.

وقالت هذه المواقع أنّ هذا العضو هي الاقتصادية السعودية الحسناء سارة السحيمي التي تشغل حاليا منصب عضو في إدارة السوق المالية السعودية تداول.

وشغلت السحيمي العديد من المناصب القيادية في عدد من الشركات الخليجية والمؤسسات المالية الأمريكية ما جعل سمو ولي العهد يختاره على رأس قائمة فريقه الاقتصادي لتنفيذ مشاريع التنمية من أجل تحقيق رؤية 2030.

وتمتلك السحيمي تأهيلا عاليا حيث درست في أرقى الجامعات الأمريكية وتم تعيينها كمدير في عدد من المؤسسات المالية الأمريكية وهي لم تتجاوز ال25 من عمرها نظرا للذكاء الخارق التي تتمتع به