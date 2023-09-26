سهم لومي لتأجير السيارات يقفز بالحد الأقصى في أولى تداولاته بالسوق السعودية..المفاجأة في التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - قفزت أسهم شركة لومي لتأجير السيارات الحد الأقصى البالغ 30% في أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الاثنين، مسجلاً سعر 85.8 ريال، وبلغت قيمة التداولات على السهم نحو 109.5 مليون ريال عبر التداول على نحو 1.28 مليون سهم.

كان سعر الطرح قد بلغ 66 ريالاً.

وأدرجت أسهم الشركة في السوق السعودية الرئيسية، برمز تداول 4262 وبالرمز الدولي SA15SH122J13.

وتكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت بتاريخ 12 سبتمبر 2023، قد شهدت اكتتاب 124.888 مستثمرا بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 66 ريالا للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 1.25 مليار ريال، تقريباً انتهت بتغطية بلغت 11.5 مرة.

وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 1.65 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

وأتمت الشركة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة وبنسبة تغطية بلغت 9446% من إجمالي الأسهم المطروحة.

واكتتبت الجهات المشاركة في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 16.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

رئيس المشورة فيGIB Capital ، عبدالله الحامد

من جانبه، قال رئيس المشورة فيGIB Capital ، عبدالله الحامد، إن شركة لومي لتأجير السيارات سجلت أداءً متميزاً، ولديها عقود طويلة الأجل مع جهات عديدة منها أرامكو ووزارة الداخلية وقوات الأمن، ورغم ذلك لم تصل العقود إلى طاقتها الكاملة.

وأضاف الحامد، في مقابلة مع "العربية"، أن شركة "لومي" سجلت نسبة نمو كبيرة منذ عام 2018 بنسبة أعلى من بقية شركات القطاع.

وأوضح أنها تستفيد من التأجير قصير الأجل من السياحة والأعمال في ظل توجه كبير لتنمية القطاع السياحي في السعودية وقد تكون لها حصة كبيرة في هذا السوق.

وأشار إلى نسبة نمو الأصول جيدة ومتوقع أن تكون فوق 30% من 2023 حتى 2027، فيما تمتلك عقود طويلة الأجل حالياً أكثر من مليار ريال، وهو ما يضمن الاستمرارية والتشغيل الأفضل للشركة.

من جانبه، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، إن ارتفاع سعر سهم "لومي" بنسبة أكثر من 30% في أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية، يعد "خبر سار" لمساهمين الشركة.

وأضاف العمران في مقابلة مع "العربية"، أن الارتفاع ينعكس إيجابيا بشكل غير مباشر على "سيرا" الشركة الأم لـ"لومي".

وأوضح أن تغطية الاكتتاب بأكثر من 12 مرة تقريبا لعبت دور كبير في إعطاء دفعة قوية للسعر في أول يوم للتداول.