تصعيد غير مسبوق... مصر تدعو المجتمع الدولي لوقف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 11:15 مساءً - في تحرك دبلوماسي يعكس ثبات الموقف المصري تجاه قضايا الأمن الإقليمي، أدانت مصر بأشد العبارات الغارات التي شنتها إسرائيل على مناطق متفرقة في لبنان، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا بين قتلى ومصابين، في تصعيد خطير ينذر بتداعيات واسعة على استقرار المنطقة.

مصر تدين الغارات الإسرائيلية على لبنان

أكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن الضربات الإسرائيلية تمثل اعتداءً سافرًا واستهدافًا مباشرًا للمدنيين والمنشآت الحيوية، بما يشكل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية.

وأوضحت القاهرة أن هذا النهج التصعيدي يعكس تجاهلًا متعمدًا للالتزامات الدولية، ويقوض الجهود المبذولة لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار، مشددة على أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.

تصعيد إسرائيلي بعد وقف إطلاق النار يهدد جهود التهدئة في الشرق الأوسط

أشارت مصر إلى أن توقيت هذه الهجمات يثير القلق، خاصة أنها جاءت بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما كان قد خلق مناخًا إيجابيًا نحو التهدئة.

واعتبرت القاهرة أن هذا التصعيد يعكس محاولة واضحة لإفشال المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر، ويؤكد وجود نية لتقويض أي تقدم نحو الحلول السياسية، مما قد يدفع المنطقة إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار والفوضى.

مصر تطالب بتدخل دولي عاجل وتؤكد دعمها الكامل للبنان

دعت مصر المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير، مطالبة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة بتحمل مسؤولياتها لمنع تفاقم الأوضاع.

كما جددت تأكيدها على دعمها الكامل وتضامنها مع لبنان، مع التشديد على ضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، ورفض أي محاولات لزعزعة أمنه أو تقويض مؤسساته.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في بيروت تتابع أوضاع الجالية المصرية بشكل مستمر، مؤكدة استقرار أوضاعهم وعدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، مع استمرار تقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.

ويؤكد هذا الموقف التزام مصر الراسخ بدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع نحو الحلول السياسية التي تضع حدًا للتصعيد وتحفظ حقوق الشعوب وسيادة الدول.