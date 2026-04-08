الداخلية تكشف ملابسات سرقة محتويات صندوق التبرعات بأحد مساجد القاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 11:16 مساءً -

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة محتويات صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بالزاوية الحمراء بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وبسؤال (المسئول عن المسجد المشار إليه – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) قرر بقيام شخص مجهول بسرقة مبلغ مالى من صندوق التبرعات الخاصة بالمسجد.

وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم) وضبط المبلغ المستولى عليه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.