رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء يكشف عن خارطة طريق جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الشيخ صادق أمين أبو رأس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، عن خارطة طريق جديدة لصرف مرتبات موظفي الدولة المنقطعة منذ 7 سنوات، موجها رسائل للداخل والخارج.

وخاطب أبو راس في كلمة متلفزة، بمناسبة الذكرى ال61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، الحكومة اليمنية المعترف بها، وسلطات جماعة الحوثي بقوله “إذا أردتم صرف المرتبات فاصرفوها من حقوق الشعب اليمني، وكل الموارد التي تأتي من المؤاني والنفط والغاز وكل ما يتم جبايته، اجمعوها واصرفوا حقوق الموظفين، ثلاث سنوات أو أربع بدون مرتبات، ولن ينسوها”

.وتطرق إلى إيرادات ميناء الحديدة لصرف المرتبات.

وأشار إلى أن “نحو مليوني موظف بلا مرتبات، وكل موظف يعيل أسرة في المتوسط مكونه من خمسة أشخاص على الأقل”.

وتابع: 30 مليون يمني يحتاجون إلى حكومة توفر لهم الامن والصحة والتعليم والغذاء وكافة الخدمات الأساسية.

وأضاف : “لاتصدقوا أن هؤلاء الموظفين سينسون مرتباتهم، وأي سلطة قادمة، والله لاياكلوها أكل”.

وأكد أن “الجمهورية باقية حتى يرث الله الأرض ومن عليها”.

ودعا جماعة الحوثي إلى الرفق بحزب المؤتمر الشعبي العام، قائلا : “أنتم لا شيء من دون المؤتمر الشعبي العام”.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قال إن هناك رغبة أمريكية للوصول إلى اتفاق سلام شامل، لكن هناك صعوبة في دفع اليمنيين للاتفاق على توزيع الموارد.