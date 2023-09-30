انقلاب جديد لسعر صرف الريال اليمني في صنعاء وعدن مقابل العملات الأجنبية (السعر الان)

الرياض - محمد الاطلسي - واصل الريال اليمني استقراره اليوم الاثنين قرب سقفه الاخير لليوم الثاني على التوالي بمدينة عدن، مسجلا 1442 لبيع الدولار الواحد، بينما تراوح الريال السعودي بين 378 و 380.

حيث جاء آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في كل من العاصمة صنعاء ومدينة عدن خلال تعاملات اليوم السبت 30 أيلول، 2023، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية:

أسعار الصرف:

أسعار الصرف في عدن

-الدولار:

الشراء: 1432

البيع: 1442

-السعودي:

الشراء:378.5

البيع: 380

أسعار الصرف في صنعاء

-الدولار:

الشراء:528

البيع:536

-السعودي:

الشراء:140.5

البيع:141.

مع الإشارة إلى أن الأسعار أعلاه غير ثابتة وتشهد تغير من حين لآخر.