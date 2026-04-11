جيرارد يصدم محمد صلاح ويختار أفضل لاعب في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 08:15 مساءً - أثار ستيفن جيرارد، القائد التاريخي لنادي ليفربول، حالة من الجدل الإيجابي في الأوساط الرياضية بعد تصريحاته الأخيرة حول مكانة النجم المصري محمد صلاح في تاريخ "الريدز".

وجاءت هذه الإشادة في وقت حساس، حيث يستعد محمد صلاح لإنهاء رحلته الأسطورية مع نادي ليفربول بنهاية الموسم الحالي، مختتماً مسيرة حافلة بالإنجازات بدأت منذ انتقاله من نادي روما الإيطالي في عام 2017.

مفاضلة ستيفن جيرارد بين محمد صلاح وأساطير نادي ليفربول

في حوار أجراه مع شبكة "Anfield Agenda"، طُلب من ستيفن جيرارد التزام الصمت حتى يسمع اسماً يراه أكبر من محمد صلاح تاريخياً.

وخلال التحدي، مرت أسماء وازنة صنعت تاريخ نادي ليفربول مثل جيمي كاراجر، روبرتو فيرمينيو، إيان راش، وحتى اسم ستيفن جيرارد نفسه، إلا أن النجم الإنجليزي ظل صامتاً، مؤكداً بوضوح أن مكانة محمد صلاح تتفوق على هذه الأسماء بالنسبة له.

اعتراف ستيفن جيرارد بمكانة كيني دالجليش ومحمد صلاح

توقف صمت ستيفن جيرارد فقط عند ذكر اسم الأسطورة كيني دالجليش، حيث علق قائلاً إن "دالجليش دائماً هو الملك الرئيسي" ورغم ذلك، لم يتردد جيرارد في وضع محمد صلاح في مرتبة تلي دالجليش مباشرة، مشيراً إلى أن ترتيب الأعظم في تاريخ نادي ليفربول بالنسبة له هو كيني دالجليش، يليه محمد صلاح، ثم الهداف التاريخي إيان راش، مما يجعل النجم المصري ثاني أعظم أسطورة في تاريخ النادي العريق.

إنجازات محمد صلاح التاريخية مع نادي ليفربول

يأتي هذا التصنيف من ستيفن جيرارد تتويجاً لمسيرة محمد صلاح التي استمرت تسع سنوات، حقق خلالها كل الألقاب الممكنة مع نادي ليفربول.

وتضمنت خزينة بطولاته لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مناسبتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى ألقاب كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس "الكاراباو"، والسوبر الأوروبي، والدرع الخيرية، ليرحل "الملك المصري" وهو متربع على عرش الأرقام القياسية في مرسيسايد.