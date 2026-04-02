حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 07:22 مساءً - انطلقت الحلقة الأولى من الموسم الرابع لبرنامج المواهب "ذا فويس كيدز" على شاشة MBC مصر، حاملةً معها مجموعة من الأطفال الموهوبين من مختلف الدول العربية، الذين جاءوا لتحقيق أحلامهم في عالم الغناء واكتشاف فرصتهم للوصول إلى منصة التتويج باللقب.
الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس كيدز 4
جلس المدربون الثلاثة على مقاعدهم في برنامج ذا فويس كيدز 4، استعدادًا للالتفاف نحو الأصوات التي تبهرهم، وتستحق التقدم في المراحل المختلفة للبرنامج، بينما تابعت الأطفال اختصاصية دعم نفسي لضمان راحتهم العاطفية، لا سيما لأولئك الذين لم يحالفهم الحظ في جذب انتباه المدربين.
وفي ختام الحلقة، حققت داليا أعلى عدد من الأصوات بلفت ثلاث مواهب، فيما اختار الشامى موهبة واحدة، بينما استقطب رامي صوتين تنافس عليهما المدربون.
مواعيد عرض برنامج ذا فويس كيدز 4
يُعرض برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الرابع على MBC مصر كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً.
مواهب الحلقة الأولي من برنامج ذا فويس كيدز 4
- لمى قيس من اليمن "14 سنة" اكتشفت شغفها بالغناء منذ عمر السابعة، ولُف لها كرسي الشامى أولًا، ثم داليا ورامي، لتختار الانضمام إلى فريق داليا.
- الياس أبو عراج من سوريا "12 سنة" درس المقامات على يد أستاذ خاص، والتفت له الشامى أولًا، ثم داليا، ليصبح أول أعضاء فريق الشامى.
- على ممدوح من مصر "10 سنوات" يمارس الملاكمة بجانب حبه للفن، وسبق له الغناء في قصر الثقافة والأوبرا، ليلفت له داليا وينضم إلى فريقها.
- سلمى محمد من مصر "14 سنة" تغني منذ عمر 6 سنوات وقدمت عدة حفلات، ولجأت إلى فريق رامي بعد أن التفت لها المدربون الثلاثة واصفًا موهبتها بالجبارة.
- تيا أبي خليل من لبنان "13 سنة" بدأت في المعهد الوطني للموسيقى وفازت بآلتها الموسيقية الأولى، ليلتفت لها داليا وحدها وتنضم إلى فريقها.
- محمد محمود من مصر غنى مستلهمًا من جدّه الذي عرفه على أغانى العمالقة، وقد أدى أغانيه في دار الأوبرا، ليلفت له المدربون الثلاثة وينضم إلى فريق رامى.