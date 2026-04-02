حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 أبريل 2026 07:22 مساءً - انطلقت الحلقة الأولى من الموسم الرابع لبرنامج المواهب "ذا فويس كيدز" على شاشة MBC مصر، حاملةً معها مجموعة من الأطفال الموهوبين من مختلف الدول العربية، الذين جاءوا لتحقيق أحلامهم في عالم الغناء واكتشاف فرصتهم للوصول إلى منصة التتويج باللقب.

الحلقة الأولى من برنامج ذا فويس كيدز 4

جلس المدربون الثلاثة على مقاعدهم في برنامج ذا فويس كيدز 4، استعدادًا للالتفاف نحو الأصوات التي تبهرهم، وتستحق التقدم في المراحل المختلفة للبرنامج، بينما تابعت الأطفال اختصاصية دعم نفسي لضمان راحتهم العاطفية، لا سيما لأولئك الذين لم يحالفهم الحظ في جذب انتباه المدربين.

وفي ختام الحلقة، حققت داليا أعلى عدد من الأصوات بلفت ثلاث مواهب، فيما اختار الشامى موهبة واحدة، بينما استقطب رامي صوتين تنافس عليهما المدربون.

مواعيد عرض برنامج ذا فويس كيدز 4

يُعرض برنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الرابع على MBC مصر كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً.

مواهب الحلقة الأولي من برنامج ذا فويس كيدز 4