أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في مصر.. ما هو...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 08:15 مساءً - أسعار الطماطم داخل الأسواق المصرية شهدت خلال الساعات الأخيرة موجة ارتفاع واضحة، وسط حالة من القلق بين التجار والمستهلكين نتيجة التغيرات السريعة في مستويات العرض والطلب.

ارتفاع أسعار الطماطم في مصر

أوضح أحد تجار السوق محمد الصاوي، أن سعر قفص الطماطم الفاخر زنة 20 كيلوجرامًا ارتفع ليصل إلى نحو 420 جنيهًا، أي ما يعادل قرابة 21 جنيهًا للكيلو، مقارنة بنحو 350 جنيهًا خلال الفترة الماضية، بعدما كانت الأسعار عند مستويات أقل في الأسابيع السابقة.

ومن جانبه، قال تاجر آخر يدعى أحمد عصمت إن صنف "العداية" زنة 30 كيلوجرامًا سجل بدوره ارتفاعًا جديدًا، حيث وصل سعره إلى نحو 650 جنيهًا بدلًا من 600 جنيه، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على السوق المحلي.

سبب ارتفاع سعر الطماطم في مصر

أشار إلى أن هذا الصعود في الأسعار يعود بشكل أساسي إلى تراجع إقبال عدد من المزارعين على جمع المحصول، في ظل انخفاض الإنتاج في بعض المناطق، وارتفاع تكاليف العمالة والنقل، إلى جانب توقعات بنقص المعروض خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن محدودية الكميات المطروحة في السوق مقابل استمرار الطلب عند معدلاته الطبيعية، ساهمت في تسريع وتيرة الزيادة في الأسعار.

ولفت عصمت إلى أن حالة السوق الحالية تتسم بالترقب، مع وجود توقعات باستمرار الارتفاع خلال الفترة المقبلة في حال عدم تحسن معدلات التوريد وزيادة الكميات المعروضة، كما أوضح أن بعض المزارعين يفضلون تأخير عمليات الحصاد على أمل تحقيق أسعار أفضل، وهو ما ينعكس على تقليل حجم المعروض اليومي داخل السوق.

وفي السياق ذاته، أرجع حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، جزءًا من هذه الزيادة إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق الزراعية، الأمر الذي أدى إلى تراجع جودة وإنتاجية المحصول، وبالتالي انخفاض الكميات الصالحة للتسويق وارتفاع الاعتماد على الأصناف الأعلى سعرًا، وأضاف أن تكاليف النقل والوقود تمثل عاملًا إضافيًا يضغط على السعر النهائي الذي يتحمله التاجر ثم المستهلك.