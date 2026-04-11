ماس كهربائي بكتييف الطابق الخامس وراء حريق محدود بمستشفى القصر العيني.. والحماية المدنية تسيطر دون إصابات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 08:16 مساءً - نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق محدود اندلع، منذ قليل، داخل مبنى مستشفى القصر العيني، وذلك بفضل التدخل السريع للأجهزة الأمنية وفرق الإطفاء التي حالت دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

بدأت الواقعة فور ورود بلاغ لمديرية أمن القاهرة يفيد بنشوب حريق داخل المستشفى، وعلى الفور انتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة مدعومة بـ 5 سيارات إطفاء.

تمكنت القوات من السيطرة على الحريق و إخماد النيران قبل امتدادها لباقي أقسام المستشفى.

كشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن الحريق اندلع نتيجة ماس كهربائي بوحدة تكييف في الطابق الخامس المخصص لـ "الرعاية المركزة"، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة وامتداد النيران بشكل طفيف إلى الطابق الرابع بقسم "جراحة المخ والأعصاب" بالمبنى المكون من 9 طوابق.

وعقب الانتهاء من عمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار المعمل الجنائي والنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على الملابسات الفنية للحادث دون إصابات .