نادي بورتو البرتغالي يفاوض نجم الزمالك المصري للتعاقد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 أبريل 2026 08:15 مساءً - كشفت تقارير صحفية عالمية عن دخول المدافع الدولي حسام عبد المجيد، نجم نادي الزمالك المصري، دائرة اهتمامات نادي بورتو البرتغالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر لمواصلة المنافسة على البطولات.

وأشار موقع "Africa Soccer" إلى أن إدارة النادي البرتغالي بدأت بالفعل في دراسة إمكانية ضم قلب الدفاع الشاب، الذي لفت الأنظار بمستوياته الثابتة ومنظوره البدني القوي في المنافسات المحلية والقارية.

القيمة التسويقية للمدافع حسام عبد المجيد مع نادي الزمالك

يعتبر حسام عبد المجيد، صاحب الـ 24 عاماً، الركيزة الأساسية في الخط الخلفي لنادي الزمالك، حيث يرتدي القميص رقم 5 ويقدم أداءً منضبطاً ساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه في العديد من المواجهات الكبرى.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين، فإن القيمة التسويقية للمدافع المصري بلغت حوالي 1.8 مليون يورو، وهي القيمة التي تضع نادي بورتو البرتغالي أمام خيارات متعددة لضمان الحصول على خدماته.

مستقبل حسام عبد المجيد وإمكانية رحيله عن نادي الزمالك

تتزايد التكهنات حول الطريقة التي سيسلكها نادي بورتو البرتغالي لإتمام الصفقة، حيث يراقب النادي موقف اللاعب من تجديد عقده مع نادي الزمالك.

وتدرس الإدارة البرتغالية خيارين؛ إما تقديم عرض مالي لضم اللاعب في الصيف المقبل، أو الانتظار حتى يصبح حسام عبد المجيد لاعباً حراً متاحاً بشكل مجاني للانتقال في صفقة انتقال حر، مما يزيد من الضغوط على إدارة النادي المصري لتأمين مستقبل مدافعها الدولي.

تأثير انتقال حسام عبد المجيد من الدوري المصري إلى نادي بورتو

رغم أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية ولم تصل بعد إلى الصبغة الرسمية المتقدمة، إلا أن انتقال حسام عبد المجيد إلى صفوف نادي بورتو البرتغالي سيمثل نقلة نوعية كبرى في مسيرة اللاعب المهنية.

فالتواجد في أحد أعرق الأندية الأوروبية سيمنح مدافع نادي الزمالك فرصة للاحتكاك بمدارس كروية عالمية، بعد سنوات من التألق في الدوري المصري الممتاز، مما يعزز من مكانته كأحد أبرز المواهب الدفاعية في القارة السمراء.