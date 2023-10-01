فقط لامتاع نفسه .. عدد زيجات القيادي الحوثي «محمد علي الحوثي» المفاجأة في اعمارهن!

الرياض - محمد الاطلسي - أصبح الزواج بالنسبة للقيادي في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي أمرا عاديا، حيث يستبدل من حين لآخر زوجة بأخرى، كما لو كان يتعامل مع سيارات بحسب ناشطين. أكثر من 13 امرأة تزوجها الحوثي حتى الآن، وقد يكون العدد أكبر قليلا، حيث ترددت مؤخرا شائعات بأنه تزوج من زوجة جديدة لم يتجاوز عمرها العشرين عاما. مصادر مطلعة أكدت لشبكة النقار أن أربع نسوة يبقيهن على ذمته، كرقم، ويستبدل الواحدة تلو الأخرى بزمن قياسي، حيث لا تكاد تمر فترة دون أن يسمع المجتمع بزواج محمد علي الحوثي من امرأة جديدة.

المزواج المطلاق إذا كان الزواج من زوجات قتلى جماعة الحوثي أصبح ظاهرة شائعة عند عناصر الجماعة، من منطلق ما يسمونه التكافل الاجتماعي، فإنه عند محمد علي الحوثي يأخذ بعدا مغايرا، حيث لم يعد معناه سوى هوس، لدرجة أن أصحابه أنفسهم أصبحوا يطلقون عليه المزواج المطلاق. في الدوائر المغلقة أصبح هناك حديث عن عشرات الضحايا من النساء اللواتي تزوجهن محمد علي الحوثي وطلقهن، مع تحفظ شديد على أسمائهن وأسماء أسرهن، وغالبيتهن كن أبكارا تتراوح أعمارهن بين السادسة عشرة والعشرين. بعضهن دخلن في حالات نفسية بعد أن وجدن أنفسهن مرميات في بيوت أهلهن مطلقات بكلمة أو شخطة قلم من القيادي "المجاهد" محمد علي الحوثي، رئيس المنظومة القضائية في سلطة صنعاء.

في منتصف 2016، قام رئيس "اللجنة الثورية العليا" محمد علي الحوثي، بـ«مصاهرة» عبده حمود المروني من أبناء قرية اكمه الصيصي بمديرية ضوران آنس محافظة ذمار. أثار توقيت الزواج سخرية واسعة حينها، نظرا لكونها جاءت في ظل حروب طاحنة يسقط فيها عشرات الضحايا يومياً. وتميزت حملة السخرية من القيادي الحوثي بتفاعل نشطاء ذمار معها بطابع معروف بالسخرية ومشهور بالنكتة السياسية الذي تتميز به ذمار عن باقي المحافظات اليمنية. لكن إذا كان زواجه من بنت المروني معلنا أو تم الإعلان عنه، فإن هناك زواجات أخرى تمت في السر، بل وبشكل أشبه بأن يكون تجنيا على أسر وعائلات يستغل الحوثي فقرهن بحثا عن إمتاع نفسه.