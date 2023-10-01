يحدث في السعودية. فتاة شعرت بألم شديد في بطنها وعندما فحصها الدكتور كانت الكارثه !

الرياض - محمد الاطلسي - في المملكة العربية السعودية، حدثت حادثة طبية غريبة ومروعة للمجتمع. تمكن فريق طبي في مستشفى المدينة النورة العام من استخراج كتلة شعرية تزن كيلوغرامين ونصف من معدة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا. عندما أخبروا والدها بصعوبة العملية، شعر الأب بألم شديد.

ووفقًا للتفاصيل، تجمعت الكتلة الشعرية في معدة الفتاة على مدار سنوات عديدة. عانت الفتاة من آلام شديدة في البطن وقررت مراجعة المستشفى. تم إجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج الكتلة. بعد إجراء الفحوصات اللازمة، تبين وجود انسداد في تجويف معدتها.

تم تنفيذ عملية لاكتشاف سبب الانسداد وتبين أنها ناجمة عن وجود كتلة شعرية داخل المعدة. كان الانسداد ممتدًا من فتحة الفؤاد إلى فتحة البواب المؤدية إلى الاثني عشر. تم استخراج الكتلة بشكل أسطواني، بقطر 9 سم وطول 48 سم. غادرت المريضة المستشفى بعد تعافيها الكامل.

وأشارت مصادر طبية في المستشفى إلى أن هذه الحالة النادرة تعود إلى حالة نفسية تجبر المريض على أكل شعره لسنوات طويلة".