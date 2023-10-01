اتفرج الصدمة ..شاب سعودي يعتدي بوحشية على مقيم وماحدث بعدها صدم الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي - القت الشرطة السعودية القبض على شاب سعودي مستهتر ، قام بعمل غير لائق .

وقالت الشرطة انه سينال عقابه الرادع ليكون عبرة لغيره من المستهترين الذين لايمتلكون ذرة احلا ل.

وأوضحت ان ما فعله الشاب المستهتر ، ناجم عن تناول المخدرات ، ولا يعكس اخلاق المواطنين في المملكة .

وانتشر فيديو المتداول، يظهر فيه شاب يوقف شخص ويخرجه من مركبته، ثم يصفعه على وجهه، كما لكمه في مناطق متفرقة من جسده.

وأوضح المقطع، مواطنين يقيدون الشخص ويضعونه في صندوق سيارة بعد الاعتداء عليه بالضرب.

واتضح أن الشاب كان يهرب الخادمات من المنازل، فيما انتشر الفيديو على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن شرطة الرياض أعلنت عن ضبط 3 مواطنين لاعتدائهم على شخص آخر بالضرب.