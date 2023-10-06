شاب أوروبي طلب يد فتاة سعودية فاشترطت عليه ان يعتنق الاسلام وهنا كانت الصدمة !..اتفرج الصورة

الرياض - محمد الاطلسي - تصدرت حكاية زواج فتاة سعودية من شاب آيسلندي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتنق الإسلام بسببها.

ووثق مشهور سناب شات بدر العلي، قصة زواج مواطنة سعودية من شاب آيسلندي اعتنق الإسلام ويعيشان سويًا مع عائلته في الكوخ الصيفي بريف العاصمة الآيسلندية ريكيافيك.

وأزهر الفيديو الكوخ الصيفي المصنوع من الخشب، بما فيه من أثاث وطاولات وكراسي من تصنيع والد الشاب الآيسلندي الذي زار السعودية من قبل.

وقال والد الشاب الآيسلندي عن السعودية إنه "لاحظ فيها شيء لم يلاحظه في أي مكان في العالم وهو الأمان، تمشي في الشوارع وفي الليل بدون أي خوف، وأن المواطنين السعوديين يمتازون بالطيبة ومحاولة مساعدة الغير بشتى الطرق".

كما يظهر في المقطع، والدة الشاب الآيسلندي وهي تعد طعام الإفطار، المكون من "بان كيك، والفاكهة والقهوة والشاي"، والذي قدمته على مائدة خشبية.

بدوره أهدى العلي، للشاب، مبلغًا ماليًا قدره 10 الآف ريال تقديرًا له.