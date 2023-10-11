معجزة جديدة تعلنها السعودية.. "القطار الطلقة" يقطع المسافة من الرياض إلى الكويت بأقل من ساعة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت صحيفة “القبس” الكويتية تفاصيل المشروع الجبار الذي تستعد الكويت لتنفيذه، وهو مشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية، والذي سبق أن صدر مرسوم أميري بالموافقة علية في شهر حزيران / يونيو 2023، ووافق عليه أيضاً مجلس الوزراء السعودي، بتاريخ 26 أيلول / سبتمبر الماضي، وسوف يتمثل المشروع بإنجاز خط سكك حديدية فائق السرعة، يطلق عليه "القطار الطلقة"، وسيمتد من نقطة محطة القطار الكائنة في دولة الكويت – غالباً سيتم تحديدها جنوب البلاد – إلى نقطة محطة القطار التي ستحدد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وسوف يتيح للمسافرين قطع المسافة بين الكويت والسعودية في أقل من ساعة.

وبحسب الصحيفة فإن الجهات الكويتية التنفيذية والرقابية تسابق الوقت لإتمام الموافقات الفنية والقانونية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز جميع الموافقات المتعلقة بالجانب الكويتي خلال الشهر الجاري أو المقبل كأبعد تقدير، وذلك للبدء في دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للمشروع، تليها الخطوات المتبقية لإطلاق المراحل اللاحقة، وصولاً إلى عملية التنفيذ.

مشاركة فرنسية

وعلمت القبس أن الكويت والسعودية، ممثلتين في وزارة الأشغال العامة والشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، اتفقتا على تعيين شركة “سيسترا” SYSTRA الفرنسية لتنفيذ دراسة الجدوى. وكشفت مصادر مطلعة انه بموجب هذا التوافق على تعيين شركة استشارية واحدة، قامت وزارة الأشغال العامة الكويتية بإنجاز مستندات التعاقد، وخاطبت ديوان المحاسبة فيها، وذلك للحصول على موافقته لاعتماد شركة “سيسترا” الاستشارية، ومبلغ التعاقد معها، حتى يتسنى للوزارة توقيع العقود الاستشارية الخاصة بدراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية، والتي بموجبها سيتم تنفيذ خط سكك حديدية فائقة السرعة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، علماً بأن الدراسة ستشمل آليات نقل الأفراد وشحن البضائع على حد سواء.

كلفة دراسة الجدوى

وقالت المصادر إن تكلفة دراسة الجدوى لمشروع الربط ارتفعت إلى 10.57 مليون دولار، أي ما يعادل 3.270 ملايين دينار تقريباً، تدفع مناصفة بين الدولتين، بواقع 1.635 مليون دينار لكل دولة، متوقعة أن تنجز شركة “سيسترا” SYSTRA دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية في غضون فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأوضحت المصادر أنه بحسب الاتفاقية المبرمة بين الكويت والسعودية، فإن مشروع البلدين هو مشروع منفصل ومختلف عن مشروع السكك الحديدية الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتنص الاتفاقية الكويتية ــ السعودية على أن خط سكك الحديد بين البلدين سيمتد من نقطة محطة القطار الكائنة في دولة الكويت – غالباً سيتم تحديدها جنوب البلاد – إلى نقطة محطة القطار التي ستحدد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.