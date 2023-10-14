طريقة آمنة للتخلص من الفئران في المنزل بـ«النعناع».. وداعا للمصيدة والسم

الرياض - محمد الاطلسي - تعاني الكثير من ربات البيوت من مشكلة تواجد الفئران في المنزل، وخاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ومن المعروف أن هناك طريقة شائعة في القضاء عليها، من خلال استخدام المصيدة، ولكن في أحيان كثيرة، لا يفضل بعضهن استخدام تلك الطريقة.

لذا تقدم لكٍَ «أيام نيوز» خلال التقرير التالي، أفضل وأسهل طريقة لحماية منزلكِ من دخول الفئران المنزل، والتي تعد من الأمور المزعجة بشكل كبير للأشخاص،

«النعناع» بديل المصيدة للتخلص من الفئران

في حالة وجود أكثر من فأرة داخل البيت، فإنه من الصعب التخلص منها جميعًا، خاصة باستخدام المصائد، أو وضع السم في أحد الأطعمة، ولكن ما لا يعرفه البعض، هو إمكانية تجنب الفئران بسهولة حول منزلك عن طريق إضافة رائحة النعناع في الزوايا التي تتجمع فيها، خاصة أنها تعتمد في الغالب على حاسة الشم بدلًا من رؤيتها، إذ لديها رؤية ضعيفة بشكل لا يصدق ولكن حاسة شم قوية وحادة.

وبحسب ما ذكره فيكتور بيست، المسؤول عن مكافحة القوارض، أن للنعناع رائحة لا تحبها الفئران، إذ يحتوي على مركبات المنثول القوية جدًا التي تهيج تجاويف الأنف، ومن خلال نفحة واحدة من النعناع، لن يكون لها أثر في بيتكِ.

استخدام النعناع الفلفلي في طرد الفئران من البيت

إليِكِ كيفية استخدام النعناع الفلفي في طرد الفئران من البيت، ويمكن استعراض الخطوات فيما يلي:

- ذوبي ملعقتين صغيرتين من زيت النعناع الفلفلي العطري في كوب من الماء.

- اسكبي الخليط في عبوة مزودة برشاش.

- الرش في كافة أنحاء المنزل التي يمكن للفئران الوصول إليها.

- إن رائحة الزيت العطري القوية تُبعد الفئران عن المنزل.

- كما يمكن أن تبللي قطعًا من القطن بزيت النعناع الفلفلي العطري وأن توزعيها حول المنزل، وتبدل عندما تخفّ الرائحة وتتبخر.

- ولكن من الضروري عدم الإفراط في استخدام الزيوت العطرية، خاصة في حالة وجود أطفال، أو حيوانات أليفة، بالإضافة إلى أنه لا ينصح أن تستخدمه النساء في حالة الحمل، كونه يحتوي على بعض السموم الضارة.

كيف تحمي عائلتكِ من خطر الفئران؟

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور محمد علي فهيم، أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية، في حوار سابق لـ«هن»، أن أفضل طريقة لحماية الأسرة من خطر الفئران، تكون من خلال تنظيف المنزل باستمرار، والعمل على تغطية الأطعمة والتخلص من النفايات، فضلا عن أنه من المهم غلق النوافذ والبلكونات، وتركيب أسلاك في حال فتحه لمنع دخوله، بالإضافة إلى ضرورة سد المناطق التي يمكن الدخول منها مثل الهوايات والشفاطات والمواسير الصغيرة بقطع صوف معدني وغيره، من الأماكن، ومن الممكن تربية القطط في المنازل، والحرص على وضع النفايات بعيدا عن المنزل، وفي حال كان متوافر حديقة خارجية يجب تنظيفها باستمرار.