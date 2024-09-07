هام: السعودية تعلن عن نوع جديدة من الاقامة المميزة يسمح لحاملها بالعمل في أي مهنة بدون كفيل

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت المصادر الرسمية أنه لا صحة لما يتم تداوله حول وجود إقامة دائمة في السعودية مقابل 4,000 ريال سعودي. هذا المبلغ هو رسوم إقامة الكفاءات الاستثنائية، ورواد الأعمال، والموهوبين، والتي تندرج تحت مظلة الإقامة المميزة، ولكنها ليست إقامة دائمة.

مميزات الإقامة المميزة:

* الإقامة في المملكة دون الحاجة إلى كفيل. * حرية التنقل والسفر من وإلى المملكة. * امتلاك العقارات والاستثمار في الشركات السعودية. * الاستفادة من الخدمات الحكومية والخاصة مثل التعليم والصحة. * إمكانية استقدام أفراد الأسرة.

وتعد الإقامة المميزة في السعودية فرصة قيمة للراغبين في الاستقرار والاستثمار في المملكة، وتوفر لهم العديد من المزايا والتسهيلات. ومع ذلك، يجب على المتقدمين التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة والاطلاع على التفاصيل الرسمية المتعلقة بالإقامة المميزة من خلال القنوات الرسمية الحكومية.