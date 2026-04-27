أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار بعد تقديم إيران مقترحا لإنهاء الحرب

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 02:03 مساءً - – ارتفع الذهب على نحو طفيف اليوم الإثنين مدعوما بانخفاض الدولار، بعد تقرير ذكر أن إيران قدمت مقترحا جديدا ​لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مما أنعش آمال خفض التصعيد في ‌الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 0407 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4726.62 دولار للأوقية (الأونصة). وخلال الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

واستقرت ​العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران عند 4742 دولارا.

وتراجع الدولار، مما ​دعم المعدن النفيس، بعد صدور تقرير أفاد بأن إيران قدمت للولايات المتحدة، ⁠عبر وسطاء باكستانيين، مقترحا جديدا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقال كايل ​رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “نراقب الآن ما إذا كان ​هناك أي تقدم في المحادثات (بين الولايات المتحدة وإيران) في الأيام المقبلة، سيكون ذلك أكبر محرك للذهب”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن إيران يمكنها الاتصال هاتفيا إذا أرادت التفاوض لإنهاء ​الحرب المستمرة منذ شهرين، وشدد على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، ​بعد أن قالت طهران إن على الولايات المتحدة إزالة العقبات التي تقف في سبيل التوصل إلى ‌اتفاق، ⁠بما في ذلك حصارها للموانئ الإيرانية

إيران طرحت مبادرة جديدة لواشنطن لإحياء المفاوضات وإعادة الملاحة بهرمز

وألغى ترامب يوم السبت رحلة كان من المقرر أن يقوم بها مبعوثان أمريكيان إلى باكستان التي تتوسط محادثات السلام مع إيران، مما شكل انتكاسة لآفاق السلام بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني إسلام اباد بعد ​أن تحدث إلى ​المسؤولين الباكستانيين فحسب.

⁠وارتفعت أسعار النفط إذ أدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد الاضطراب في صادرات الطاقة في الشرق ​الأوسط.

ويترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) بشأن سعر ​الفائدة يوم ⁠الأربعاء بعد اجتماعه الذي يستمر يومين.

وقال رودا “قد يكون ذلك داعما للذهب أو عائقا إضافيا، اعتمادا على ما إذا كان الاحتياطي الاتحادي سيشير إلى أنه يرى إمكانية الإبقاء على السياسة ⁠النقدية ​دون تغيير لبقية العام بسبب الآثار التضخمية لأزمة ​الطاقة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 76.45 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 ​بالمئة إلى 2025.20 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1493.50 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار بعد تقديم إيران مقترحا لإنهاء الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.