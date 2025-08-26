“كلمة كنز من ذهب قليلة عليها”.. عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب بسرعة قياسية 

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع التقدم في العمر وكثرة الضغوط اليومية، يبحث الكثيرون عن وسائل طبيعية للحفاظ على قوة الذاكرة وتحسين التركيز، وفي هذا الإطار تبرز عشبة الجنكة كخيار فعال ومجرب منذ القدم، فهي واحدة من أقدم النباتات على الأرض وتشتهر بقدرتها على تعزيز وظائف الدماغ ودعم الصحة العقلية، مما يجعلها تُعرف أحيانًا باسم أشجار الذكاء.

تم استخدام الجنكة منذ العصور القديمة لتعزيز الذاكرة والحفاظ على صحة العقل، ويرجع ذلك إلى احتوائها على مركبات طبيعية مثل الفلافونويدات المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة، وهذه المركبات تساهم في تحسين الدورة الدموية عبر توسيع الأوعية الدموية وتقليل التصاق الصفائح الدموية، مما يزيد من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.

الدراسات العلمية الحديثة

أظهرت الدراسات الحديثة أن مستخلص الجنكة يمكن أن يعزز الذاكرة والانتباه بشكل ملحوظ لدى البالغين الأصحاء، كما أشارت بعض الأبحاث إلى أن استخدامها لمدة عدة أسابيع قد يقلل من أعراض القلق ويعزز التركيز، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرها الإيجابي على الحد من بعض أعراض الخرف، ومع ذلك لم تُثبت أي دراسة أنها بديل للأدوية المخصصة لمرض الزهايمر.

طريقة طبيعية لدعم العقل

من خلال إدراج الجنكة في النظام الغذائي سواء على شكل مكملات غذائية أو شاي أو مستخلص، يمكن دعم صحة الدماغ وتحسين وظائفه بطريقة طبيعية، كما تساعد على تعزيز النشاط الذهني وتقليل التأثيرات السلبية للعمر والضغوط اليومية، مما يجعلها واحدة من أشهر الأعشاب الطبيعية المستخدمة لتحسين الذاكرة.