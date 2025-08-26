«ضاع عمرنا واحنا مش عارفين»..عشبة سحرية بنكهة تجدها فـي كل بيت.. تعالجك من الغازات والامساك والقولون

الرياض - كتبت رنا صلاح - في كثير من البيوت توجد أعشاب طبيعية قد لا نوليها الاهتمام الكافي، لكن بعضها يحمل فوائد مذهلة، واحدة من هذه الأعشاب هي عشبة الزاز، التي تشتهر في المغرب العربي ولها تأثير كبير على الصحة والشعر، استخدمت هذه العشبة منذ القدم لزيادة نعومة الشعر ومعالجته من التقصف والتساقط، كما ساعدت في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والالتهابات.

استخدام «ضاع عمرنا واحنا مش عارفين»..عشبة سحرية بنكهة تجدها فـي كل بيت.. تعالجك من الغازات والامساك والقولونالزاز للشعر

تتميز عشبة الزاز بقدرتها على تغذية الشعر وتعزيز نموه وكثافته، ويمكن استخدامها بسهولة في المنزل، لتحضير وصفة فعالة، اخلطي ملعقتين من عشبة الزاز مع ملعقتين من الزيت المفضل لديك وملعقتين من الماء الساخن حتى تتكون عجينة ناعمة، اتركي العجينة لتبرد لمدة نصف ساعة حتى تدخل مرحلة التخمر ثم وزعيها على الشعر بدءًا من الجذور وحتى الأطراف.

طريقة أخرى للاستفادة من عشبة الزاز

بالإضافة إلى الطريقة السابقة، يمكن استخدام الزاز مع الخل لعلاج الشعر، ضعي ملعقة أو ملعقتين من العشبة في كوب من الخل على نار هادئة لمدة نصف ساعة، ثم أضيفي ملعقة من الزيت المفضل بعد أن يبرد الخليط وقومي بتصفية المزيج، طبقيه على الشعر لمدة ساعة قبل غسله جيدًا.

نصائح عامة

يمكنك تكرار أي من الطريقتين أسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج، كما أن اختيار الزيت المناسب مثل زيت اللوز أو زيت الأرجان يعزز من تأثير العشبة ويجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا، بالتالي يصبح استخدام عشبة الزاز حلًا طبيعيًا وفعالًا للعناية بالشعر ومشاكل الجلد.