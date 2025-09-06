الرياض - كتبت رنا صلاح - لا شك في أن مرونة المفاصل هي العمود الفقري لحياة نشيطة وخالية من الألم، فكل حركة بسيطة تعتمد على صحة مفاصلك، لكن مع مرور الوقت، قد تتآكل هذه المرونة، ولذلك نحتاج جميعًا إلى حماية مفاصلنا من الشيخوخة والتي لم تعد مهمة معقدة، حيث يوجد 6 طرق بسيطة وفعالة يمكنك تطبيقها اليوم لتضمن القوة والشباب الدائم للمفاصل، تعرف عليها.

"هتخليك أسد" … 6 طرق بسيطة تمنح مفاصلك شبابا دائما .. ما هي؟؟؟

بمرور السنوات تتراجع ليونة المفاصل ويُصبح الألم مصاحبًا لكافة الحركات وتزداد فرصة الإصابة بالخشونة أو التلف الغضروفي، ولذلك اهتم موقع “ريويل هيلث” بهذه المشكلة وبرز عدد من الطرق التي تساهم في تعزيز الحالة الصحية للمفاصل وزيادة مرونتها، وتمثلت الخطوات فيما يلي:

الجهد البدني

لابد من الانتظام في ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف في الأسبوع كحد أدني تبعًا للأطباء والمختصين، حيث أنها تعمل على منح العضلات والمفاصل قوة وصلابة وتعزيز سلامة العظام والغضاريف ولها تأثير ملحوظ في تخفيف الألم المُصاحب لتلف الغضاريف.

يمكن ممارسة تمارين مختلفة مثل المشي، رياضة الدراجات، تمارين الاسترخاء والتأمل، وتمارين رفع الأثقال.

الوصول لوزن صحي

تؤثر السمنة بالسلب على المفاصل حيث تُشكل حملًا عليها مما يُسبب الشعور بالألم الشديد وهذا يجعل الفرد أكثر عُرضة للإصابة بالتلف العظمي.

كبح الإصابات

قد تؤدي الإصابات الكثيرة للمفاصل، وتراكم الكدمات، إلى الإصابة بخشونة المفاصل، ويصاب حوالي خمسون بالمئة من الأشخاص الذين تعرضوا لـ لطمة قوية في الركبة بالخشونة حتى إذا لم يتم إجراء جراحة.

المقويات الغذائية

تناول المقويات الغذائية يُعتبر فعالًا للغاية في الحد من ظهور آلام المفاصل والالتهابات تحديد للذين يواجهون وجع المفاصل وذلك مدعومًا بأبحاث كثيرة.

لعل أكثر المكملات كفاءة في الحد من التهابات المفاصل، التصلب، الإيلام، والانتفاخ هو “زيت السمك”.

روتين غذائي متوسطي

اتباع روتين غذائي متوسطي محكم له تأثير إيجابي في الحد من ظهور الآلام والتهابات المفاصل تحديدًا لدى المتقدمين بالسن.

طرق الجلوس والوقوف السليمة

لابد من الجلوس والوقوف بطرق صحيحة لا تُسبب آلام المفاصل والعمود الفقري، ويجب على الأفراد الذين يجلسون لمدة طويلة القيام بممارسة الرياضة للحفاظ على المفاصل من التصلب.