تحذير طبي سعودي خطير من مكملات شائعة قد تتحول إلى سموم عصبية في هذه الحالة

الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد المكملات الغذائية من العناصر الأساسية لدعم الصحة، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث تتحول بعض هذه المكملات إلى سموم عصبية، وقد حذر خبراء التغذية والأطباء من مخاطر الجرعات العالية التي قد تضر الجهاز العصبي وتسبب آثارًا جانبية خطيرة.

الزنك: يُعتبر الزنك ضروريًا لدعم المناعة، لكن تجاوز الجرعة اليومية الموصى بها، والتي تبلغ حوالي 25 ملغ، قد يسبب تلفًا في الحبل الشوكي ويؤدي إلى صعوبة في المشي.

فيتامين A: الإفراط في هذا الفيتامين، بتجاوز جرعة 1.5 ملغ، قد يؤدي إلى حالة نادرة تعرف باسم الورم الدماغي الكاذب، والذي يسبب أعراضًا مشابهة لأورام الدماغ مثل الصداع الشديد والتشوش البصري.

فيتامين D: رغم أهميته لصحة العظام، فإن تناول جرعات مرتفعة من فيتامين D يمكن أن يؤدي إلى تراكم مفرط للكالسيوم في الجسم، ما قد يسبب اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب والارتباك، وفي حالات نادرة يمكن أن يؤدي إلى الهلوسة.

معلومات إضافية عن مخاطر الإفراط في المكملات

تؤكد الدراسات أن الجسم يحتاج إلى توازن دقيق من الفيتامينات والمعادن، عند تناول كميات تفوق حاجة الجسم، قد تفشل الكلى والكبد في التخلص من الفائض، مما يؤدي إلى تراكمه في الأنسجة، هذا التراكم لا يؤثر فقط على الجهاز العصبي، بل قد يسبب أيضًا تلفًا في الكلى وتدهورًا في وظائف الأعضاء الحيوية الأخرى.

لذلك يُنصح دائمًا باستشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل البدء في أي برنامج مكملات غذائية، والالتزام بالجرعات المحددة لضمان الفائدة وتجنب الأضرار.