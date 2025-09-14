الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر الشاي من أكثر المشروبات الشعبية ويفضل الكثيرون تناولها يوميًا، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين، لكن بالنسبة لمرضى الضغط، يثير تناول الشاي تساؤلات حول تأثيره على صحتهم، فهل يمكن لمرضى الضغط شرب الشاي؟ وكم عددًا لأكواب الشاي التي يجب تناولها يوميا؟.

كم عدد أكواب الشاي المصرح بها لمرضى الضغط؟.. الإجابة صادمة

ووفقًا لما ذكره موقع «the health site»، فتوجد علاقة بين الشاي وارتفاع ضغط الدم، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال عدد الأكواب المسموح بها والمخاطر المحتملة للإفراط في تناوله لمرضى الضغط.

الشاي وعلاقته بمرضى ضغط الدم

يحتوي الشاي، سواء كان أسود أو أخضر، على الكافيين الذي قد يؤثر على ضغط الدم، وكشفت بعض الدراسات أن تناول كمية معتدلة من الكافيين يمكن أن يسبب زيادة مؤقتة في ضغط الدم، عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وعلى الرغم من ذلك ليست كل أنواع الشاي لها نفس التأثير، حيث يحتوي الشاي الأخضر على نسب أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأسود.

يتساءل الكثير من مرضى الضغط عن الكمية المسموح بها من الشاي التي يمكنهم شربها دون أن تضر بصحتهم، والإجابة تختلف من شخص لآخر حسب مستوى ضغط الدم، والحالة الصحية العامة، والعادات الغذائية اليومية، ويجدر بالإشارة إلى أنه يفضل على مرضى الضغط الالتزام شرب من كوب إلى كوبين من الشاي يوميًا، وهذا يشمل جميع أنواع الشاي سواء كان أخضر أو أحمر.

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أفضل الخيارات لمرضى الضغط، فهو يحتوي على كميات أقل من الكافيين مقارنة بالشاي الأحمر، ويمكن تناوله بكميات معتدلة (كوب إلى كوبين يوميًا) للاستفادة من فوائده.

الشاي الأحمر

في حالة إذا كنت تفضل الشاي الأحمر، فينبغي تقليص الكمية إلى كوب واحد يوميًا لتفادي الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم.

المخاطر المحتملة للإفراط في تناول الشاي لمرضى الضغط

على الرغم من فوائد الشاي، إلا أن الإكثار من شربه قد يسبب بعض الأضرار، خصوصًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفيما يلي الأضرار:

زيادة مؤقتة في ضغط الدم

قد يؤدي الكافيين في الشاي إلى زيادة مؤقتة في ضغط الدم، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وتستمر هذه الزيادة لمدة قصيرة بعد تناول الشاي، إلا إنها قد تكون خطيرة في حالة تم تناول كميات كبيرة بشكل متكرر.

زيادة خطر الإصابة بمشاكل قلبية

الإكثار من شرب الشاي قد يضع ضغطًا إضافيًا على القلب، فالكميات الكبيرة من الكافيين قد تؤدي إلى تسارع ضربات القلب ويزيد الضغط على الأوعية الدموية، مما يفاقم مشاكل القلب والضغط.

التأثير على امتصاص الحديد

يحتوي الشاي على مواد تسمى التانينات، التي قد تتداخل مع امتصاص الحديد في الجسم، في حالة إذا كان المريض يعاني من نقص الحديد أو فقر الدم نتيجة سوء امتصاص الحديد، فإن الإكثار في شرب الشاي قد يزيد من هذه المشكلة.

الأرق والقلق

لاحتوائه على الكافيين، فيمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الشاي إلى الأرق والقلق، وبالتالي يؤثر على صحة الإنسان بشكل عام، وقد تكون هذه التأثيرات أكثر وضوحًا في حالات مرضى الضغط، إذ إن الأرق يمكن أن يسبب ضغطًا إضافيًا على الجسم.

نصائح لمرضى الضغط عند تناول الشاي

ينصح مرضى الضغط باختيار الشاي الأخضر لاحتوائه على نسبة أقل من الكافيين، كما يمكنهم شرب الشاي العشبي الخالي من الكافيين مثل الكركديه أو الزنجبيل، ويفضل توزيع تناول الشاي طوال اليوم بدلًا من تناول كميات كبيرة من الشاي في وقت واحد، وتوزيعه على مدار اليوم لتفادي التأثير المفاجئ على ضغط الدم.