هتنام لحد ما بطنك تتنفخ .. اشرب كوب قبل النوم بربع ساعة ستشعر بالنعاس فورا أفضل عشبه فعالة لعلاج الأرق وقلة

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الأرق وعدم النوم ساعات كافية وبالتأكيد هذا الأمر سوف يؤثر بشكل سلبي على جودة الحياة بصفة عامة، لذا نجد أن الأرق دائما ما يحدث نتيجة الضغوط اليومية التي يتعرض لها الفرد هذا طبعا بالإضافة إلى المشاغل المتعددة التي يمر الإنسان، دائما ما يسعى الإنسان إلى الاسترخاء والنوم خلال الليل لكي يأخذ قسط كافي من الراحة ولكن مع هذا الأرق يكون هناك صعوبة في ذلك الأمر، لذلك دعونا من خلال هذا الموضوع سوف نتعرف سويًا على أبرز المشروبات العشبية الطبيعية التي يمكن أن يساهم على تهدئة الأعصاب ويعطي الإنسان بالاسترخاء وتقضي على مشكلة الأرق.

نجد أن الأرق ما هو إلى تلك المشكلة التي تؤدي إلى وجود صعوبات في النوم وهذا بدوره بمرور الوقت يؤثر بشكل سلبي على الصحه الجسديه والعقليه ونجد أن هناك العديد من الأبحاث العلمية الحديثة التي أوضحت أسباب مشكلة الأرق قد يكون هذا ناتج عن زيادة مستويات التوتر والقلق لدى الإنسان أو وجود ضعف عام في جهاز المناعة والإصابة بأمراض مختلفة مثل مرض السكري.

فوائد البابونج لعلاج الأرق

يمكن أن يتم استخدام عشبة البابونج من أجل تقليل مستويات التوتر في جسم الإنسان ومعالجة مشكلة الأرق الأمر يتطلب فقط أن يتم إحضار كمية من زهور البابونج وكوب من الماء المغلي ويتم نقع زهور البابونج في هذا الماء والتحليه بواسطه ملعقه من عسل النحل وبعد مرور خمس دقائق من نقع زهور البابونج يتم تناول هذا المشروب قبل النوم ليساعد على الاسترخاء.