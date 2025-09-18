الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الشوفان من الخيارات الشائعة على مائدة الإفطار، لما يحتويه من عناصر غذائية تساعد على تعزيز الشعور بالشبع والمساهمة في فقدان الوزن، وفقًا لما نقلته مجلة "هيلث" الطبية.

كوب شوفان يوميًا يقلل الشهية ويضبط سكر الدم

ويتميّز دقيق الشوفان بغناه بالألياف، خاصة "بيتا جلوكان"، وهي ألياف قابلة للذوبان تمتزج بالماء لتكوّن مادة هلامية في الجهاز الهضمي، ما يساعد على الإحساس بالامتلاء لفترة أطول، ويُساهم في تنظيم سكر الدم وخفض الكوليسترول.



وقد أظهرت إحدى الدراسات أن تناول الشوفان صباحًا يمنح شعورًا أكبر بالشبع مقارنةً بمن تناولوا البرتقال فقط، كما أن مؤشر نسبة السكر في الدم الخاص به منخفض، ما يعني أنه يوفّر طاقة ثابتة ويحدّ من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وتساعد الألياف أيضًا على تحسين حركة الأمعاء ودعم نمو البكتيريا المفيدة، وهي عوامل قد تساهم في الوقاية من السمنة، رغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لتأكيد ذلك.



لكن فعالية الشوفان في دعم أهداف إنقاص الوزن تعتمد على طريقة تحضيره. فالكثير من العبوات الجاهزة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، قد تصل إلى 12 غرامًا في العبوة الواحدة، ما يزيد من السعرات دون فوائد صحية.

كما أن الإضافات مثل السكر البني أو الغرانولا أو الفواكه المجففة، رغم نكهتها، قد ترفع إجمالي السعرات الحرارية بشكل كبير.



وينصح الخبراء بالتحكم في الحصص، والبدء بكوب واحد من الشوفان المطبوخ (نحو 150 سعرة حرارية)، مع إمكانية إضافة مصادر بروتين أو مكسرات وبذور لتعزيز الشعور بالشبع دون الإخلال بالتوازن الغذائي.