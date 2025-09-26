الرياض - كتبت رنا صلاح - تناول الخس يوميًا يمنح الجسم فوائد صحية عديدة لما يحتويه من فيتامينات ومعادن وألياف، فهو يقوي المناعة ويساعد الجسم في مقاومة الأمراض، كما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويحافظ على صحة الجلد، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة بمفرده أو إضافته إلى السلطات والأطباق المختلفة.

«محدش كان يتوقع كده».. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الخس يوميًا

وإليك 10 تغييرات سوف تحدث لجسمك عندما تتناول الخس يومياً وهي كالتالي:

1- تحسين الهضم

يحتوي الخس على الألياف التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم، وفي حالة إذا كنت تعاني من مشاكل في الهضم أو الإمساك، فيمكن أن يساعد تناول الخس يوميًا على تخفيف هذه المشكلات.

2- دعم الجهاز المناعي

كما أن الخس يحتوي على فيتامين C وفيتامين A، وهما عنصران مهمان لتعزيز صحة الجهاز المناعي، فقد يساعدان على حماية الجسم من العدوى وتقوية الدفاعات الطبيعية ضد الأمراض.

3- الحفاظ على صحة الجلد

يساهم الخس في تعزيز صحة البشرة بفضل احتوائه على فيتامين A ومضادات الأكسدة مثل البيتا كاروتين، حيث تعمل هذه العناصر على تجديد خلايا الجلد، والحد من ظهور التجاعيد، والحفاظ على نضارة ومرونة البشرة.

4- تعزيز صحة القلب

يحتوي الخس على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساهم في خفض ضغط الدم، كما أن الألياف تساعد على تقليل الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

5- مكافحة الالتهابات

الخس يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات تساعد في التقليل من التهابات الجسم، فهذه الخصائص يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة مثل التهاب المفاصل.

6- تحسين النوم

يحتوي الخس على مركب لاكتوكاريوم الذي يتميز بتأثير مهدئ على الجسم ويساهم في تحفيز الاسترخاء، ويمكن أن يساعدك تناول الخس في الحصول على نوم أفضل، خاصة إذا تم تناوله قبل النوم.

7- دعم فقدان الوزن

يعد الخس قليل السعرات الحرارية وغنيًا بالألياف، وبالتالي فإنه خيار ممتاز لمن يحاولون فقدان الوزن، وقد يساعدك تناول الخس يوميًا في الشعور بالشبع لفترة طويلة.

8- تحسين صحة العظام

كما يحتوي الخس على فيتامين K فهو عنصر مهم لصحة العظام، ويساعد هذا الفيتامين على تعزيز امتصاص الكالسيوم وتحسين كثافة العظام.

9- زيادة الترطيب

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخس على محتوى مائي مرتفع، وبالتالي يساعد على ترطيب الجسم والجلد، ويساهم في الحفاظ على مستويات السوائل المناسبة في الجسم، مما يعزز من صحة الأنسجة والأعضاء.

10- تحسين مستوى الطاقة

يحتوي الخس على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين B والمغنيسيوم، وبالتالي فإنه يعزز من مستويات الطاقة ويساعد في تقليل التعب والإرهاق.