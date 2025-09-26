الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد العسل الأبيض من المنتجات الطبيعية التي تحتوي على العديد من الخصائص الطبيعية المفيدة لجسم الإنسان، فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية للغاية، ويتم وصفه كعلاج للعديد من الأمراض أبرزها نزلات البرد الحادة والتهاب الجهاز التنفسي والهضمي.

خبيرة تغذية تحذر: العسل قد يسبب السرطان في هذه الحالة

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة هبة عصام، أخصائية التغذية العلاجية، في برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة «dmc»، هناك بعض الحقائق الصادمة حول أضرار العسل الأبيض، موضحة أنه في حالات معينة قد يفقد العسل فوائده ويتحول إلى طعام ضار، أبرزها عند تسخينه أو إضافته إلى المشروبات الساخنة.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية: “أي مشروب أو طعام درجة حرارته تتجاوز الـ40 درجة مئوية ممنوع إضافة العسل الأبيض إليها، وذلك لأن هناك مادة في العسل تسمى «HMF»، متواجدة بكميات ضئيلة في العسل، فعند إضافته إلى أي سوائل ساخنة تتزايد هذه المادة في العسل وتتحول إلى مادة مسرطنة”.

وأشارت الدكتورة هبة عصام، أن أي استخدام للعسل سواء كان لأي حمية غذائية أو غيرها، يجب أن يكون الطعام أو الشراب المضاف له العسل فاترًا وأقل من درجة حرارة 40 لضمان سلامة الجسم، وتجنب التعرض لأي مشكلات صحية مثل الإصابة بالسرطان أو غيرها من الأمراض.

فئات ممنوعة من تناول العسل الأبيض