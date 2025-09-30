«قولوا وداعاً للكرش المحرج»... حبة واحدة تقضي على الدهون المتدلية قبل النوم وترى الفرق في يوم واحد اكتشف

الرياض - كتبت رنا صلاح - في عالم يموج بالأصوات والروائح، ثمة نفحة صغيرة قادرة على أن تغير إيقاع يومك بالكامل، وكأنها توقظ في داخلك طاقة ناعمة لا تنطفئ، إنه الحبهان، تلك الجوهرة الخضراء التي لا ترى قيمتها إلا حين تختلط بأنفاسك وتترك أثرها في أعماقك، ليس مجرد حبة توابل، بل وعد مكتوب بلغة الطبيعة، وعد يمنح الجسد خفة، ويزرع في الروح صفاءً، ويعيد إلى العقل توازنه المفقود، إنه المفتاح السري لباب الرشاقة والصحة والجمال معًا.

عندما يدور الحديث حول التخلص من دهون البطن، يبرز مشروب الحبهان كخيار بسيط وفعال:

لتحضيره يسخن الحليب قليل الدسم على نار هادئة.

ثم تضاف ملعقتان من الحبهان المطحون مع التحريك المستمر حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك يضاف القليل من السكر الدايت لإضفاء لمسة حلاوة.

ثم يترك المشروب ليبرد قليلًا قبل تناوله، وبالاستمرار على شربه صباحًا ومساءً يصبح الطريق نحو تقليل الكرش أكثر وضوحًا، حيث يمنح الجسم خفة ملحوظة ويعزز النشاط اليومي.

فوائد الحبهان والأعشاب الداعمة

لا يقتصر تأثير الحبهان على إنقاص الوزن فحسب، بل يمتد ليشمل فوائد صحية متعددة، فهو يهدئ المعدة، ويحسن رائحة الفم بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، كما يساهم في تحفيز عملية الهضم وتقليل الشهية بشكل طبيعي، ولتعزيز هذه النتائج يستحسن إدخال أعشاب أخرى مثل الكرفس، الجرجير، الفجل، والخس ضمن النظام الغذائي، إلى جانب شرب كميات وفيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، ومع هذا الترابط بين الحبهان والأعشاب المساندة تتحقق معادلة تجمع بين الصحة العامة، الرشاقة، والحيوية اليومية.