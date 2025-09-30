«العشبة الربانية الجبارة التي أعادت الأمل للعجائز»... موجودة في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب

الرياض - كتبت رنا صلاح - كأن الليل أعار شعرك سواده، وكأن الفجر أهداه خيوط نوره، فتشكلت على رأسك قصيدة من الضوء والظل، كل خصلة فيها بيت، وكل لمعان فيها قافية، وكل اهتزاز مع الريح همس يروي قصة لم تحك بعد، هناك حيث تلتقي الذاكرة بالخيال، يصبح الشعر جسرًا بين ما نشعر به وما لا نستطيع قوله، مرآة تفضح صمتنا وتحتضن أحلامنا، وكأنه سر صغير نخبئ فيه ما تبقى من طفولتنا وجرأتنا على الحلم.

إكليل الجبل ليس مجرد عشب عطري عابر، بل هو مفتاح سحري يعيد الحياة إلى فروة الرأس، إذ يحفز الدورة الدموية وينشط البصيلات مما يساعد على نمو الشعر وزيادة كثافته مع الوقت، ومع تكرار استخدامه يقلل من الجفاف والتقصف ويمنح كل خصلة ملمسًا ناعمًا ولمعانًا طبيعيًا، وعند دمجه مع زيت الحلبة وخلاصة الصبار يتحول إلى وصفة متكاملة تغذي الشعر بعمق وتعيد إليه قوته من الجذور وحتى الأطراف، لتصبح العناية بالشعر تجربة طبيعية وراقية.

خطوات التحضير والتطبيق