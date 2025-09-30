الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتبر بذور اليقطين وجبة خفيفة ممتازة، سواء كنت تسعى لبناء العضلات، أو تحسين النوم، أو التحكم في الشعور بالجوع، حيث إن هذه البذور تقدم 11 فائدة صحية تجعلها من أفضل خيارات الوجبات الخفيفة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة Times of India.

11 فائدة صحية تجعل بذور اليقطين وجبتك الخفيفة المثالية

إليك 11 فائدة صحية لبذور اليقطين تجعلها خيارك المثالي كوجبة خفيفة، سواء كنت ترغب في تعزيز صحتك أو تحسين مستوى طاقتك وهي:

بروتين في وقت الحاجة

تتميز بذور اليقطين بأنها مصدر غني بالبروتين، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة ويدعم صحة العضلات، لذلك، فإن تناول حفنة صغيرة تزن نحو 7 جرامات يعد خيارًا مناسبًا بعد التمرين أو عند الشعور بالجوع المفاجئ.

غنية بسحر المغنيسيوم

تعد بذور اليقطين غنية بالمغنيسيوم، حيث إنه معدن لا يحصل عليه الكثيرون بكمية كافية، إذ يدعم المغنيسيوم وظائف العضلات ويعزز صحة القلب ويساعد على النوم بشكل أفضل.

تعزيز صحة البشرة

تعتبر بذور اليقطين غنية بالزنك، فهي تساهم في تحسين صحة البشرة، كما يساعد الزنك على تقليل حب الشباب وتسريع التئام الجروح والحفاظ على قوة الجهاز المناعي.

صحة أفضل للقلب

تعرف بذور اليقطين بأنها غنية بالدهون الصحية وخاصة أوميجا-3 والدهون الأحادية غير المشبعة، فهي تساعد على خفض الكوليسترول السيئ وتقليل الالتهابات، وبالتالي يمكن تناول حفنة من بذور اليقطين من وقت لآخر للحفاظ على صحة القلب.

فوائد لصحة الأمعاء

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بذور اليقطين على الألياف والزيوت الطبيعية التي تدعم الهضم وتساعد على استمرار حركة الأمعاء، وفي حالة إذا كانت أمعاء الشخص تشعر بالخمول، فتناول حفنة صغيرة منها قد يحدث فرقًا كبيرًا.

تحسين جودة النوم

كما تحتوي بذور اليقطين على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على النوم وموجود في لحم الديك الرومي، كما تساعد بذور اليقطين الجسم على إنتاج الميلاتونين بشكل طبيعي، ليتمكن من الاسترخاء والنوم براحة بال.

طاقة غنية

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا نباتيًا غنيًا بالحديد، وبالتالي يساعد على نقل الأكسجين عن طريق الدم ويحافظ على مستويات الطاقة مرتفعة.

مفيدة لضبط سكر الدم

تعمل بذور اليقطين، بفضل احتوائها على الألياف والبروتين والدهون الصحية، على موازنة مستوى السكر في الدم، مما يمنع انخفاض الطاقة المفاجئ.

استخدامات متنوعة

يمكنك إضافة بذور اليقطين إلى السلطات أو الزبادي أو العصائر، أو تناولها بكميات كبيرة، وسواء كانت حلوة أو مالحة أو حارة، فإنها تتناسب مع أي نكهة.

درع مناعي

تعمل بذور اليقطين، الغنية بمضادات الأكسدة، بمساعدة الجسم على مكافحة الالتهابات والأمراض.

مذاق رائع

تعتبر بذور اليقطين وجبة خفيفة ذهبية بسبب طعمها الجوزي والمقرمش والحلو قليلاً، سواء تم تناولها محمصة أو متبلة أو عادية.