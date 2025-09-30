صيدلية طبيعية بالمنزل .. 10 فوائد صحية وعلاجية مذهلة للترمس أبرزها تقوية المناعة

الرياض - كتبت رنا صلاح - يحرص بعض الناس على وجود الترمس في المنزل بشكل دائم، نظرًا لفوائده الصحية والعلاجية المذهلة، ولا سيما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، التي تعمل على تقوية وتعزيز مناعة الجسم، وللترمس فوائد غذائية عالية، لاحتوائه على الألياف الطبيعية والزيوت التي تجدد خلايا الجلد، وتعمل على تأخير الشيخوخة، كما أنه من البقوليات التي تعد من بدائل اللحوم، ما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الأمعاء والالتهابات، ونوضح خلال تقريرنا التالي الفوائد العديدة للترمس لصحة الانسان، وموضوعات أخرى ذات صلة .

يساعد في تخفيض ضغط الدم، حيث يعمل على استرخاء الأوعية الدموية.

يحافظ على صحة الأعصاب والقلب.

يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.

يساعد البنكرياس على إفراز الأنسولين الذي يقوم بامتصاص الجلوكوز من الدم.

يخفض من نسبة السعرات الحرارية التي قد يتناولها الفرد على مدار اليوم.

تنظيم نشاط الجينات، كما يعزز الصحة الإنجابية للمرأة.

تنظيم حركة الأمعاء، تنظيف الأمعاء والتخلص من السموم عن طريق البراز.

يساعد على التخلص من الديدان التي توجد في الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

يعالج الصدفية، ويعمل على تقشير البشرة، ويؤجل ظهور علامات الشيخوخة.

يستعمل ماسك للبشرة لتفتيح لونها، وشد الوجه أيضًا، كما أنه مقشر طبيعي للبشرة.

طريقة تحضير الترمس

لا يجب أن يتم تناول الترمس دون نقعه في الماء لمدة يوم كامل، مع الحرص على تغيير الماء كل ساعتين، ولكيفية تحضير الترمس يجب اتباع الخطوات التالية:

المقادير

كيلو جرام ترمس مجفف.

خمسة أكواب ماء للسلق.

ملعقة كبيرة ملح.

خمسة أكواب ماء للنقع.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

طريقة التحضير