الرياض - كتبت رنا صلاح - المغنيسيوم عنصر أساسي في الجسم، فهو يساعد على دعم العضلات، ويحافظ على انتظام ضربات القلب، ويساعد أيضًا على النوم بشكل أفضل وتقليل التوتر، ومع ذلك، لا يحصل كثير من الناس على ما يكفي منه يوميًا، رغم أن المكسرات والبذور الغنية به تعد من ألذ الوجبات الخفيفة، بحسب ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إنديا”.

كنز من المغنيسيوم في 7 أنواع من المكسرات.. والأهم كيفية تناولها

فيما يلي أهم 7 أنواع من المكسرات والبذور الغنية بالمغنيسيوم، والتي توفر لجسمك فوائد صحية كبيرة عند تناولها بشكل منتظم:

1- اللوز

اللوز غني بالمغنيسيوم، فحفنة صغيرة من اللوز تمنحك نحو 80 ملغ من المغنيسيوم، كما يحتوي على دهون صحية وبروتين، مما يجعله وجبة خفيفة جيدة للحفاظ على طاقتك طوال اليوم، ويمكن الاستمتاع به نيئًا أو محمصًا.

2- الكاجو

يعد الكاجو مصدرًا رائعًا للمغنيسيوم، حيث تحتوي حوالي 18 حبة كاجو على حوالي 82 ملغ من المغنيسيوم، كما أن الكاجو غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية للقلب، ويفضل تناوله نيئًا أو محمصًا قليلاً، ويمكن تناوله مع الفواكه أو إضافته إلى السلطات أو العصائر، وبالتالي يعزز مذاقه ويزيد من امتصاص الجسم للمغنيسيوم.

3- الجوز

يتمتع الجوز بخصائصه المنشطة للدماغ، فهو غني بالمغنيسيوم، وتقدم حوالي 14 نصف حبة جوز ما يصل إلى 45 ملغ من المغنيسيوم، كما أنه مليء بأحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب.

4- بذور اليقطين

يحتوي كل 30 جرامًا من بذور اليقطين على 150 ملغ من المغنيسيوم، حيث إنها بذور لها العديد من الاستخدامات، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة، أو إضافتها إلى السلطات، أو مزجها في العصائر، وللحصول على أكبر فائدة، يمكن تناولها نيئة، إذ إن تحميصها على درجات حرارة عالية قد يقلل من قيمتها الغذائية.

5- الجوز البرازيلي

كما يعد الجوز البرازيلي مليئًا بالمغنيسيوم والسيلينيوم، فهو معدن أساسي آخر، ويوفر تناول حفنة واحدة فقط (حوالي 6 حبات) ما يصل إلى 107 ملغ من المغنيسيوم، لذا يفضل تناول الجوز البرازيلي نيئًا أو محمصًا قليلاً.

6- البندق

توفر حفنة من البندق حوالي 46 ملغ من المغنيسيوم، حيث إنه غني بمضادات الأكسدة، التي تساهم في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي، ويمكن تناول البندق نيئًا أو محمصًا أو ممزوجًا بزبدة المكسرات.

7- بذور دوار الشمس

بالإضافة إلى ذلك، فإن بذور دوار الشمس غنية بالمغنيسيوم، حيث تحتوي على حوالي 91 ملغ لكل ربع كوب تقريبًا، كما أنها غنية بفيتامين E والدهون الصحية، ويمكن إضافة بذور دوار الشمس إلى أي نظام غذائي سواء عن طريق رشها على السلطات، أو تناولها كوجبة خفيفة، ويفضل تناولها نيئة أو محمصة على درجة حرارة منخفضة للحفاظ على قيمتها الغذائية.