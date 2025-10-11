الرياض - كتبت رنا صلاح - عصير الشمندر الطبيعي من أقوى المشروبات اللي ممكن تدخلها في نظامك الغذائي، لأنه مش بس بيديك طاقة ونشاط، ده كمان بينقي جسمك وبيعزز مناعتك بشكل رائع. جرب الوصفة دي وخلي العصير ده جزء من روتينك اليومي!

من قلب الصحة.. طريقة عمل عصير الشمندر المركز يقوي المناعة وينظف جسمك بالكامل

2 حبة شمندر متوسطة الحجم

1 جزرة كبيرة

1 تفاحة خضراء

عصير نصف ليمونة

كوب ماء بارد

ملعقة صغيرة عسل (اختياري)

طريقة تحضير عصير الشمندر

نقشر الشمندر والجزر والتفاح ونقطعهم مكعبات صغيرة.

نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، ونضيف كوب الماء.

نخلطهم جيدًا حتى نحصل على عصير ناعم القوام.

نصفي العصير باستخدام مصفاة ناعمة أو قطعة شاش.

نضيف عصير الليمون والعسل ونقلب جيدًا.

نقدمه باردًا مع مكعبات الثلج حسب الرغبة.

فوائد عصير الشمندر

يعزز صحة الكبد ويساعد على تنظيف الجسم من السموم.

يرفع من كفاءة الجهاز المناعي.

يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

ينشط الدورة الدموية ويزيد من الطاقة.

يدعم صحة الجلد ويحسن مظهر البشرة.

نصائح للاستفادة القصوى

اشرب العصير على معدة فاضية في الصباح.

يُفضل استخدام الشمندر الطازج للحصول على أفضل نتيجة.

احتفظ بالعصير في الثلاجة واشربه خلال 24 ساعة.

جرب عصير الشمندر وادخله ضمن روتينك اليومي، هتحس بفرق كبير في نشاطك وصحتك العامة!