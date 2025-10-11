الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الأشخاص من ظهور فراغات في فروة الرأس نتيجة تساقط الشعر أو ضعف البصيلات وتعد وصفة الثوم من العلاجات الطبيعية القوية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر من الجذور مما يجعلها خيارا ممتازا لمن يرغب في استعادة كثافة شعره

من أول استعمال ماسك الثوم ينبت الفراغات ويقوي بصيلات الشعر

يساعد هذا الماسك على تغذية الفروة وتقوية البصيلات بفضل المكونات الفعالة الموجودة في الثوم ويمكن استخدامه مرة أو مرتين أسبوعيا لتحقيق أفضل النتائج

اهرسي ثلاث فصوص من الثوم حتى تحصلي على معجون ناعم

أضيفي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدا

ضعي الخليط على المناطق التي تعاني من الفراغات مع التدليك بلطف

اتركي الماسك لمدة ثلاثين دقيقة ثم اغسلي الشعر بالشامبو المناسب

استخدمي هذه الوصفة بانتظام لملاحظة الفرق في نمو الشعر وقوته

استفيدي من فوائد الثوم لشعرك

يمتلك الثوم خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومغذية لبصيلات الشعر مما يساعد على وقف التساقط وتحفيز نمو الشعر بشكل ملحوظ كما يعمل على تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف