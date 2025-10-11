الرياض - كتبت رنا صلاح - الصيف موسم التعرض الكبير لأشعة الشمس والحرارة مما يؤثر على صحة البشرة ويجعلها عرضة للجفاف والحساسية لذلك من الضروري اتباع طرق طبيعية للحفاظ على نضارة البشرة وصحتها دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الضارة

كيف تحافظ على صحة بشرتك في الصيف بدون مواد كيميائية

الزيوت الطبيعية تمنح البشرة الترطيب اللازم وتحميها من الجفاف خاصة في فصل الصيف وهي بدائل آمنة للمرطبات الصناعية

زيت جوز الهند يعمل على ترطيب البشرة بعمق وتغذيتها

زيت الأركان يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في حماية البشرة

زيت اللوز يعزز نعومة البشرة ويحافظ على مرونتها

يتم تدليك البشرة بالزيوت الطبيعية بانتظام للحفاظ على صحتها

حماية البشرة من أشعة الشمس بطرق طبيعية

تعرض البشرة لأشعة الشمس لفترات طويلة يسبب أضراراً كثيرة لذلك يجب اتخاذ إجراءات وقائية طبيعية لحمايتها

ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والقبعات الواسعة للحماية

استخدام عصير الخيار لتهدئة البشرة وتقليل الاحمرار

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تعزز مقاومة البشرة

تجنب الخروج في ساعات الذروة لتقليل التعرض للشمس

تنظيف البشرة بمنتجات طبيعية

تنظيف البشرة بمواد طبيعية يساعد في إزالة الأوساخ والشوائب دون الإضرار بها مثل بعض المنتجات الصناعية التي قد تسبب الحساسية

استخدام العسل كمطهر طبيعي للبشرة

غسل الوجه بماء الورد لتنعيم البشرة

استعمال الحليب لتنظيف البشرة وترطيبها في نفس الوقت

تجنب استخدام الصابون القاسي الذي يزيل الزيوت الطبيعية للبشرة

العناية بالبشرة من الداخل

العناية بالبشرة تبدأ من الغذاء الصحي والنظافة الشخصية لذلك من المهم تناول أطعمة مفيدة وشرب كمية كافية من الماء

شرب الماء بكميات كبيرة للحفاظ على رطوبة البشرة

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن

الابتعاد عن الأطعمة الدهنية والمقلية التي تؤثر سلباً على البشرة

ممارسة الرياضة لتحسين الدورة الدموية ونضارة البشرة

الحفاظ على صحة البشرة في الصيف بدون مواد كيميائية يحتاج إلى اعتماد طرق طبيعية مثل استخدام الزيوت الطبيعية وحماية البشرة من الشمس وتنظيفها بشكل صحيح مع الاهتمام بالتغذية السليمة وهذا يضمن بشرة صحية ونضرة طوال الموسم