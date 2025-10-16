الرياض - كتبت رنا صلاح - يستخدم بياض البيض منذ القدم كعلاج طبيعي للبشرة حيث يساعد على تحسين مظهرها ومنحها ملمساً ناعماً ومشدوداً وذلك بفضل احتوائه على البروتينات والعناصر المغذية التي تغذي خلايا الجلد وتعيد إليها حيويتها ونضارتها كما يدخل في العديد من الوصفات التجميلية التي تمنح الوجه إشراقاً طبيعياً بعيداً عن المواد الكيميائية

جربي فوائد بياض البيض للبشرة وتألقي بنضارة طبيعية

يحتوي بياض البيض على عناصر فعالة تمنح البشرة مظهراً مشرقاً وتساعد على حل كثير من مشكلاتها ومن أبرز فوائده

يساعد على تقليص حجم المسامات الواسعة مما يمنح البشرة مظهراً ناعماً ومتجانساً

يعمل على امتصاص الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية فيقلل من لمعانها

يساهم في الحد من ظهور حب الشباب وتنظيف الجلد من البكتيريا المسببة له

يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء بفضل قدرته على شد الجلد وتنقية المسامات

يقلل من الانتفاخ تحت العينين ويخفف التجاعيد الدقيقة في هذه المنطقة

يساعد على تحسين مرونة الجلد ومنحه مظهراً مشرقاً وشبابياً

يؤخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة مثل الخطوط الرفيعة والتجاعيد

ماسكات طبيعية ببياض البيض

يدخل بياض البيض في تحضير العديد من الماسكات التي تعيد للبشرة صفاءها وتوازنها ومن أشهر هذه الوصفات

ماسك بياض البيض والعسل والليمون يساعد على تنظيف الوجه من الدهون والبكتيريا ويتم بمزج بياض بيضة مع نصف ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون ثم يوضع على الوجه لمدة ربع ساعة ويغسل بالماء الفاتر

ماسك بياض البيض مع الأفوكادو والزبادي يعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها حيث يخلط بياض بيضة مع لب ربع حبة أفوكادو وملعقة صغيرة من الزبادي ثم يوضع المزيج على الوجه ويترك لمدة خمس عشرة دقيقة قبل غسله

ماسك بياض البيض مع النشا يفيد في شد الجلد وتصغير المسامات ويُحضّر بخلط بياض بيضة مع ملعقة من النشا ويوضع على الوجه حتى يجف ثم يغسل بالماء الدافئ

نصائح قبل استخدام بياض البيض للبشرة

لضمان نتائج فعالة وآمنة عند تطبيق بياض البيض على الوجه ينصح باتباع الإرشادات التالية