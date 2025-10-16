الرياض - كتبت رنا صلاح - فتاة في العشرينات من عمرها، دخلت المستشفى وهي تعاني من حمى وآلام شديدة في الظهر، وبعد الفحص بالموجات فوق الصوتية، اكتشف الأطباء وجود أكثر من 300 حصوة في كليتيها، في مشهد وصفوه بأنه يشبه الكعك الصغير المطهو على البخار.

أصاب فتاة بـ300 حصوة على الكلى.. ما هو شاي الفقاعات وأضراره؟

ووفقًا لصحيفة «Independent» البريطانية، فقد وجد الأطباء أن الفتاة التايوانية شياو يو، البالغة من العمر 20 عامًا، كانت تعاني من تورم في الكلى، وخضعت لعملية جراحية لإزالة نحو 300 حصوة، وأوضح مركز “تشي مي” الطبي في مدينة تاينان أن الأشعة المقطعية أظهرت أن حجم الحصوات تراوح بين 5 ملم و2 سم، كما كشف اختبار الدم المصاحب عن زيادة في عدد خلايا الدم البيضاء.

وأوضح الأطباء أن حصوات الكلى قد تكون بسبب عدة عوامل، من بينها الاستعداد الوراثي، والإصابة بالأمراض المزمنة، والوجبات الغذائية الغنية بالكالسيوم أو البروتين، كما أشار الدكتور ليم تشي يانج، طبيب المسالك البولية في المستشفى، إلى أن حالات حصوات الكلى تزداد خلال فصلي الربيع والصيف بسبب الجفاف الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض تناول السوائل.

وأضاف الدكتور ليم، الذي أجرى العملية الجراحية، أن حوالي 9.6% من سكان تايوان معرضون للإصابة بحصوات الكلى خلال حياتهم، موضحًا أن المريضة شياو، المصابة بهذا الكم من الحصوات على الكليتين، تفضل شرب شاي الفقاعات (Bubble Tea) على الماء ولم تستمتع بشرب الماء أبدًا، ولكنها بعد إجراء العملية أصبحت حالتها مستقرة وخرجت من المستشفى.

ما هو شاي الفقاعات؟

يعد شاي الفقاعات، المعروف أيضًا باسم شاي اللؤلؤ الأسود أو شاي بوبا، مشروبًا مميزًا بمظهره الفريد، ويتم تحضير هذا المشروب من مزيج من الشاي والحليب مع «الفقاعات» والتي تتكون من كرات صغيرة قد تكون مصنوعة من أي شيء مثل الـ«تابيوكا» أو هلام الفاكهة.