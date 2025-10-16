الرياض - كتبت رنا صلاح - البشرة تحتاج الى عناية مستمرة للحفاظ على صحتها ونضارتها فالعناية اليومية تمنح البشرة الحيوية وتقلل من ظهور علامات التعب والجفاف وفي هذا المقال نقدم مجموعة نصائح عامة تساعد على الحفاظ على جمال البشرة بشكل طبيعي

دللي بشرتك بخطوات بسيطة للحفاظ على نضارتها

اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة من اهم الخطوات للحفاظ على نضارتها وجمالها ويشمل هذا الروتين تنظيف البشرة وترطيبها واستخدام المنتجات المناسبة لكل نوع بشرة

اغسل وجهك صباحا ومساء باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك

استخدم تونر لطيف للمساعدة على اغلاق المسام وتنظيفها بعمق

ضع كريم مرطب يحافظ على رطوبة البشرة طوال اليوم

استخدم واقي شمس لحماية البشرة من الاشعة الضارة عند الخروج

احرص على ازالة المكياج قبل النوم للحفاظ على صحة البشرة

التغذية والاسلوب الصحي

البشرة تعكس صحة الجسم لذلك يجب الاهتمام بالتغذية الصحية وشرب كميات كافية من الماء لتقوية خلايا الجلد والحفاظ على حيويته

تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للبشرة

شرب كمية كافية من الماء يوميا لترطيب البشرة من الداخل

تجنب الاكلات الغنية بالدهون والسكريات التي تؤثر على نضارة البشرة

ممارسة الرياضة بانتظام لتحفيز الدورة الدموية وتحسين مظهر البشرة

الحصول على قسط كاف من النوم لتعزيز تجديد خلايا البشرة

الحماية والعناية الاضافية للبشرة

تحتاج البشرة الى حماية اضافية وعناية خاصة خلال الظروف المناخية المختلفة للحفاظ على جمالها ونضارتها