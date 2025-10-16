الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الاشخاص من نقص فيتامين د وهو عنصر اساسي لصحة الجسم ويؤثر بشكل مباشر على العظام والمناعة والعضلات ويحدث هذا النقص غالبا بسبب قلة التعرض للشمس او النظام الغذائي غير المتوازن او بعض الامراض المزمنة لذلك من الضروري معرفة اسباب النقص وكيفية اكتشافه وعلاجه بشكل سليم

تعرف على اسباب نقص فيتامين د وكيفية التعامل معه

يظهر نقص فيتامين د احيانا دون ملاحظة واضحة الا ان بعض الاعراض قد تدل على وجود النقص وتشمل هذه الاعراض

التعرض المتكرر للاصابة بالامراض والرشح والانفلونزا

الشعور بالتعب والارهاق المستمر

الم او ضعف في العظام والظهر

اضطرابات المزاج والاكتئاب

بطء عملية شفاء الجروح

فقدان كثافة العظام وحدوث هشاشة

تساقط الشعر بشكل ملحوظ

الام العضلات

زيادة الوزن دون سبب واضح

القلق وعدم الاستقرار النفسي

اسباب نقصان فيتامين د

يحدث نقص فيتامين د نتيجة مجموعة من العوامل والعادات اليومية التي تحد من قدره الجسم على الحصول عليه ومن اهم هذه الاسباب

عدم تناول اطعمة غنية بفيتامين د

قلة التعرض لاشعة الشمس المباشرة

استخدام واقي الشمس بشكل دائم مما يقلل من امتصاص فيتامين د

الفئات الاكثر عرضة للنقص

بعض الفئات اكثر عرضة للاصابة بنقص فيتامين د وذلك لعدة اسباب طبيعية او صحية وتشمل هذه الفئات

الرضع الذين يعتمدون على حليب الام فقط

كبار السن بسبب انخفاض كفاءة الجلد والكلى في انتاج وتحويل فيتامين د

اصحاب البشرة الداكنة لان بشرتهم تحتاج وقت اطول لانتاج فيتامين د

المصابين بامراض هضمية تؤثر على امتصاص الفيتامين مثل السيلياك وامراض القولون

الافراد الذين يعانون من السمنة لان الدهون تمنع وصول الفيتامين الى الدم

من خضعوا لجراحة المجازة المعدية

المصابين بامراض مزمنة في الكلى او الكبد

من يتناولون ادوية تؤثر على امتصاص او تحويل فيتامين د

كيفية تشخيص وعلاج النقص

يمكن اكتشاف نقص فيتامين د من خلال فحص الدم الذي يقيس مستوى الفيتامين وفي حال كان منخفض يتم اتباع خطة علاجية تشمل