هتخس من غير ما تحس.. مكون بسيط يوضع على القهوة له مفعول السحر في حرق الدهون وإنقاص الوزن بفاعلية

الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعتبر الكافيين، المكون النشط الأساسي في القهوة، منبهًا طبيعيًا معروفًا بقدرته على رفع معدل الأيض من خلال تحفيز الجهاز العصبي المركزي، كما يساهم في تعزيز عملية توليد الحرارة في الجسم، مما يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية حتى أثناء الراحة، كما يمكن إضافة بعض المكونات الطبيعية من مطبخك إلى فنجان القهوة لزيادة قدرته على تعزيز عملية الأيض بشكل أكبر.

وفيما يلي 5 إضافات طبيعية يمكن أن تجعل فنجان القهوة أداة فعالة في التخلص من الدهون الزائدة:

مكون بسيط يوضع على القهوة له مفعول السحر في حرق الدهون

القرفة

تعد القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة وتتميز بخصائصها المضادة للالتهابات، كما تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، فاستقرار السكر يعني انخفاض مستوى الأنسولين، حيث ترتبط ارتفاعات الأنسولين بتخزين الدهون وتباطؤ عملية الأيض، وللاستفادة من فوائدها يمكنك إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى فنجان القهوة للحصول على نكهة لذيذة.

زيت جوز الهند

يُعتبر زيت جوز الهند غنيًا بالدهون الصحية التي تعزز حرق الدهون، إذ تُستقلب هذه الدهون بشكلٍ مختلف عن معظم الدهون، حيث تنتقل مباشرة إلى الكبد لتتحول إلى طاقة، ووفقًا للدراسات يمكن لهذه الدهون أن تُفرز الهرمونات التي تعزز الشعور بالشبع وتزيد قدرة الجسم على حرق الدهون، خصوصًا دهون البطن، لذا قم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند إلى كوب دافئ من القهوة السوداء وقلّبه جيدًا.

الزنجبيل

الزنجبيل من التوابل التي تتمتع بفوائد مضادة للالتهابات وتُعزّز الهضم، إذ يحتوي على مركبات مثل جينجيرول التي يمكن أن ترفع درجة حرارة الجسم وتُعزّز أكسدة الدهون، كما يُساهم الزنجبيل في تعزيز عملية توليد الحرارة ويسد الشهية، وكلاهما يدعم معدل أيض أعلى، فكل ما عليك فعله هو بشر الزنجبيل الطازج وإضافته إلى القهوة المطحونة، أو أضف ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل بعد تحضير القهوة.

الفلفل الحار

بالإضافة إلى ذلك، فإن رشة من الفلفل الحار “الشطة” قد تُحدث فرقًا كبيرًا، إذ يحتوي على الكابسيسين، وهو مركب معروف بتحفيز عملية الأيض من خلال زيادة كمية الحرارة التي يُنتجها الجسم، وبالتالي يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية، ويمكن إضافة ربع ملعقة صغيرة أو رشة من الفلفل الحار إلى القهوة السوداء.

الكاكاو

كما أن الكاكاو غني بالفلافونويدات ومضادات الأكسدة التي قد تُعزّز عملية التمثيل الغذائي للدهون وتُساهم في تحسين حساسية الأنسولين، وعند استخدامه باعتدال يُعد طريقة لذيذة وصحية لدعم صحة التمثيل الغذائي، فكل ما عليك هو مزج ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو غير المُحلّى في قهوتك للحصول على مذاق يشبه الموكا، ويساعد أيضًا على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.