الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بداية موسم الحرارة وارتفاع الرطوبة، يبدأ كابوس الناموس في اقتحام المنازل والحدائق، مسببًا إزعاجًا لا ينتهي للكبار والصغار، لكن الأمر لا يتوقف عند الحكة أو الاحمرار، فبحسب تحذير طبيب متخصص، لدغة ناموسة واحدة قد تكون سببًا في مشكلات صحية خطيرة إذا لم يُتعامل معها بالشكل الصحيح.

"من الحكة الي مرض!!"... ناموسة واحدة ممكن تدمر صحتك ودكتور شهير يكشف إزاي تحمي نفسك وأولادك

تعال نعرف معًا ما الذي يجعل الناموس خطرًا حقيقيًا، ولماذا ينجذب إلى أشخاص دون غيرهم، وكيف يمكن حمايتك أنت وأولادك بطريقة طبيعية وآمنة.

أخطر أضرار لدغة الناموس على الأطفال والبالغين

حذّر الطبيب من أن لدغة الناموس قد تُسبب أكثر من مجرد التهاب جلدي بسيط، فقد تؤدي في بعض الحالات إلى أمراض وعدوى خطيرة إذا تم إهمالها، ومن أبرز هذه المخاطر:

التهابات جلدية حادة، خاصة لمن يعانون من حساسية الجلد أو ضعف المناعة.

نقل فيروسات خطيرة مثل حمى الضنك وفيروس غرب النيل في بعض المناطق.

ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآلام الجسم كرد فعل مناعي طبيعي ضد اللدغة.

اضطرابات النوم عند الأطفال بسبب الحكة المزعجة وعدم الراحة أثناء الليل.

تفاقم أمراض الحساسية والربو نتيجة التهيج المتكرر للجلد والجهاز التنفسي.

لماذا يلدغ الناموس بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟

كشف الطبيب عن سر غريب يجعل الناموس يفضل أشخاصًا بعينهم، وهو تركيب رائحة الجسم والعوامل الكيميائية المنبعثة أثناء التنفس مثل ثاني أكسيد الكربون.

وتشير دراسات علمية إلى أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة الدم O هم الأكثر جذبًا للناموس، بالإضافة إلى أن الملابس الداكنة والعطور القوية تزيد من احتمالية التعرض للدغات، لأنها تساعد الناموس على تحديد موقع الجسم بسهولة.

نصائح طبيعية وآمنة للوقاية من الناموس

استخدام الزيوت العطرية الطبيعية مثل اللافندر والنعناع والليمون، فهي طاردة فعّالة للحشرات.

تجنب ترك الماء المكشوف أو المزروعات داخل الغرف لأنها تجذب الناموس.

ارتداء ملابس فاتحة اللون وطويلة الأكمام خاصة في المساء.

استخدام ناموسية أثناء النوم لحماية الأطفال من اللدغات.

إغلاق النوافذ ليلاً أو وضع شبك الحماية على الفتحات.

الناموس ليس مجرد حشرة مزعجة، بل خطر صحي حقيقي يمكن أن يسبب أمراضًا جلدية وفيروسية خطيرة، ومع اتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك حماية نفسك وأسرتك من مضاعفات لدغاته بسهولة وأمان دون الحاجة إلى مواد كيميائية ضارة.