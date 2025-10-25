الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد تساقط الشعر من أكثر المشكلات شيوعًا بين الرجال والنساء، وقد يؤثر بشكل واضح على المظهر العام للشخص، وقد يتطور في بعض الحالات ليصبح مشكلة صحية تتطلب العلاج، خاصة عند استخدام مواد ضارة بشكل يومي أثناء الاستحمام.

تحذير هام.. هذه المادة في الشامبو تؤدي لتساقط الشعر

مادة في الشامبو تؤدي لتساقط الشعر

تحتوي العديد من المنتجات على مادة كيميائية من المحتمل أن تكون خطرة تُعرف باسم ميثيل إيزوثيازولينون، ويرمز لها بـ “إم آي تي”، والتي قد تُعد أحد الأسباب المباشرة لتساقط الشعر.

وبحسب حوار أجراه موقع “إكسبريس يو كيه” مع الطبيبة البريطانية ديبورا لي من صيدلية دكتور فوكس على الإنترنت، فإن الشامبو يعمل على إزالة الزيوت الزائدة والأوساخ والملوثات من الشعر، في حين يساعد البلسم على تعويض الزيوت الصحية التي يفقدها أثناء الغسل، مما يساهم في الحفاظ على صحة الشعر.

مستحضرات التجميل

كما تنصح الطبيبة بعدم شراء أول نوع من الشامبو أو البلسم تجده في المتاجر، فالسعر الأرخص لا يعني بالضرورة أنه الأفضل، مشددة: “عليك أن تكون حذرًا جدًا عندما يتعلق الأمر باختيار منتجات الشعر”.

وتوضح الطبيبة أن هذه المادة تُضاف إلى مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف المنزلية لمنع نمو البكتيريا والفيروسات والفطريات والعفن، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 10% من سكان بريطانيا يعتقد أنهم يعانون من حساسية بسببها.

وتعتقد الدكتورة “لي”، أن مادة “إم آي تي” قد تُسبب التهاب الجلد بسبب تفاعل التهابي في الجلد أو فروة الرأس، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر، موضحة أن هذه المادة توجد غالبًا في الشامبو والبلسم، مضيفة: “لكن نظرًا لأن هذه المنتجات يتم شطفها، فإنها لا تلامس الجلد بشكل مباشر لفترة طويلة جدًا، لذا فإن الحساسية الخطيرة لفروة الرأس نادرة”.

احمرار وتورم

وكشفت أن جسم الإنسان، عندما يتعرض لهذه المادة، فإنه يُصنع أجسامًا مضادة معينة لمسببات الحساسية، وقالت الدكتورة لي: “في حالة التهاب الجلد الحاد، يبدو الجلد محمرًا ومتورمًا وغالبًا ما يكون متقرحًا، ويمكن أن يشعر بالحرارة والحكة والحرقان، وفي بعض الأحيان تنفجر البثور”، لافتة إلى أنه “إذا أصبح التهاب الجلد مزمنًا، فقد تكون هناك نوبات متكررة من الجلد الجاف والحكة أو الألم”.

بالإضافة إلى أنها ترى “لي” أن تلك المادة تُسبب التهاب جلد فروة الرأس الحاد، وهو ما يؤثر على تساقط الشعر بشكل سريع، حيث إن صحة فروة الرأس تساعد على نمو الشعر وجودته، مشيرة إلى أنها تتسبب في “التهاب جلد الجفن الحاد والتهاب جلد الوجه والرقبة وأعلى الظهر”، مشيرة إلى أنه إذا “تم استخدامها في منطقة الأعضاء التناسلية، فقد تتسبب في حدوث طفح جلدي في منطقة الأعضاء التناسلية، بما في ذلك طفح الحفاض عند الأطفال”.