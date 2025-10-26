الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني عدد كبير من الأشخاص من زيادة الوزن والشعور الدائم بالخمول والكسل، لا سيّما بعد فترات تناول اللحوم والأطعمة الغنية بالدهون. وفي هذا الإطار، يؤكد خبراء التغذية أن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تلعب دورًا فعّالًا في تحفيز عملية التمثيل الغذائي وتسريع حرق الدهون بطريقة آمنة وصحية، دون الحاجة إلى أنظمة قاسية أو حرمان.

هيغير شكل جسمك.. مشروب رخيص موجود في كل بيت هيخليك تخس 7 كيلو في أيام

بحسب تقرير لموقع Times of India، توجد مجموعة من المشروبات التي تُساعد في تنشيط الأيض وتحسين أداء الجهاز الهضمي، ومن أبرزها:

مشروبات طبيعية فعالة لتحسين الهضم وحرق الدهون

1. مشروب القرفة والزنجبيل: يُعرف هذا المزيج بقدرته على تنشيط الدورة الدموية وتحسين عملية الهضم. لتحضيره، يتم خلط نصف ملعقة صغيرة من القرفة مع نصف ملعقة من الزنجبيل في كوب ماء مغلي، ويُترك لبضع دقائق قبل تناوله. يُنصح بشربه في الصباح على معدة فارغة أو قبل النوم للحصول على أفضل النتائج.

2. ماء الليمون الدافئ: يساعد هذا المشروب على تحفيز الكبد وتنشيط العصارات الهضمية، مما يُسهم في رفع معدل الحرق. يمكن تحضيره بعصر نصف ليمونة في كوب ماء دافئ، مع إمكانية إضافة شريحة زنجبيل أو رشة قرفة لتعزيز الفاعلية.

3. الشاي الأخضر: يُعد من أكثر المشروبات فعالية في تقليل نسبة الدهون في الجسم بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية تُعرف باسم الكاتيكين. يُنصح بتناوله من مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا دون سكر.

4. مشروب الكمون بالليمون: يساعد هذا المزيج في التخلص من الانتفاخ وتحسين عملية الهضم، كما يعمل الليمون على تعزيز معدل الحرق. لتحضيره، تُغلى ملعقة صغيرة من الكمون في كوب ماء، ثم يُضاف عصير نصف ليمونة، ويُفضل تناوله قبل الوجبة الرئيسية.

نصائح عامة لخسارة الوزن بفعالية

يُجمع خبراء التغذية على أن هذه المشروبات يمكن أن تكون وسيلة مساعدة فعالة للتخلص من الدهون الزائدة، خصوصًا بعد تناول الوجبات الدسمة أو في فترات الأعياد. لكن لتحقيق نتائج واضحة ومستدامة، يجب دمجها مع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.

ولا يتطلب الأمر اتباع حميات قاسية أو الامتناع عن الأطعمة المفضلة، بل يكفي الالتزام بعادات صحية بسيطة تساعد الجسم على استعادة نشاطه والوصول إلى الوزن المثالي بشكل تدريجي وآمن.