الرياض - كتبت رنا صلاح - السيطرة على مستوى السكر في الدم يُعد أمرًا حيويًا للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من حدوث تأثيرات جانبية خطيرة، يمكن تحقيق تحسن ملموس في غضون 3 أشهر من خلال اتباع خطوات طبيعية وآمنة، دون الحاجة إلى الاعتماد على الأدوية،فيما يلي سنركز على تقديم نصائح طبية مدعومة بأدلة علمية تساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز بفعالية، مع تبني تغييرات بسيطة في نمط الحياة والعادات الغذائية، وبالتأكيد هذه ستكون بداية رحلتك نحو صحة أفضل.

"وداعًا للسكر المرتفع" .. نصائح طبية لضبط سكر الدم في 14 يومًا بدون أدوية

من أكثر المشكلات المنتشرة بين الأفراد في الفترة الأخيرة هي زيادة معدل سكر الدم أو الإصابة بداء السكري، وهذا نتيجة كثرة انشغالات الأفراد والرتم السريع للحياة مما يجعلهم يتجاهلون تناول أطعمة غذائية صحية ومفيدة وأيضًا عدم ممارسة الانشطة الرياضية، وهذا من شأنه زيادة فرصة الإصابة بارتفاع معدل السكر وإلحاق أضرار بالغة بالجسم على المدى البعيد، وهذا ما كشفت عنه مجلة “Times of India”.

وتبعًا للجمعية الأمريكية الخاصة بالقلب، عدم علاج مشكلة ارتفاع معدل ضغط الدم يترك تأثيرًا سلبيًا على الصحة القلب وسلامة الأوعية الدموية كما يُمكن أن يُحدث اعتلال عصبي، قصور كلوي، اختلال بصري، ضرر في القدم.

قدم الدكتور المختص في الأيض والعلاج الطبيعي الرياضي “سودهانشو راي” نصائح ثمينة للغاية لمن يعانون من ارتفاع معدل السكر ويرغبون في ضبطه دون تناول العقاقير، وهذه النصائح تدور بشكل رئيسي حول اتباع عادات يومية فعالة ومُفيدة لمدة ثلاث أشهر، والتي جاءت فيما يلي:

التوقف نهائيًا عن تناول السكر والكربوهيدرات

يُقدم الدكتورة نصيحته بضرورة التوقف نهائيًا عن تناول السكريات والكربوهيدرات بناًء على ما توصلت إليه أحد الأبحاث التي أُجريت في عام 2005 حول مدى فعالية الأطعمة الغنية بالسكريات والكربوهيدرات في ضبط معدل السكر بالدم والحد من وزن الجسم وتقليل تعاطي الانسولين.

نشر موقع “هارفارد” الطبي دراسة مفادها أن الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري قد يستفيدون بشكل كبير من النظام الغذائي المنخفض بالكربوهيدرات، حيث يسهم هذا النظام في خفض مستويات الهيموغلوبين السكري بسرعة نحو معدلات صحية.

تناول القرفة يوميًا

نصح الدكتور “راي” بضرورة إدراج مقدار 1 ملعقة من القرفة في الروتين الغذائي كل يوم، حيث أن هذه العادة فعالة في ضبط الزيادة المفاجئة في مستوى جلوكوز الدم على مدار اليوم.

وتبعًا لإحدى الدراسات التي تمت في عام 2019 حول فعالية الكميات القليلة من القرفة على تقليل معدل السكر عند البالغين الذين يتمتعون بصحة جيدة، تم التوصل إلى مكملات القرفة بجرعات يومية تتراوح من 1 إلى 6 غرامات تعمل على تقليل معدل السكر خلال فترة الصيام بنسبة تتراوح بين “ثمانية عشر” حتى “تسعة وعشرون” بالمائة، كما أنها عززت من توازن نسب الهيموغلوبين السكري HbA1c في دم الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني.

سلطة ذات معدل عالي من الألياف

من أجل ضبط معدل الدم في الجسم بصورة طبيعية لابد من تناول سلطة ذات معدل عالي من الألياف تليها وجبة قليلة الكربوهيدرات، وتبعًا لإحدى الأبحاث التي أُجريت في 2023 تم التوصل إلى أن تناول سلطة الخضار قبل تناول الأرز تُسب تراجع في معدل السكر بالدم.

خلصت دراسة حديثة إلى أن تقديم الخضروات على مائدة الطعام أولًا قد يحمل فائدة صحية هامة، إذ تعمل مركباتها الطبيعية مثل الألياف والبوليفينولات على تقليل امتصاص الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى استقرار مستويات السكر بعد الوجبات.

النشويات المعقدة

تناول أطعمة غنية بالألياف والنشويات المعقدة تُساعد في ضبط معدلات السكر بالدم، وتشمل هذه الأطعمة الخبز الأبيض، المخبوزات، النشويات السكرية، حيث عند تناولها سرعان ما تتحلل وتُصبح جلوكوز مما يُحدث زيادة وتراجع في معدل السكر بالدم.

الكربوهيدرات المعقدة، كالموجودة في الحبوب الكاملة والبقوليات، تُهضم ببطء بفضل معدل الألياف العالي الموجود بها، مما يسمح بإطلاق تدريجي للغلوكوز، ويؤدي إلى طاقة أكثر استقرارًا وتحكم أفضل في معدل السكر وتحسين استجابة الانسولين بمرور الزمن.

عصير القرع

يُساهم عصير القرع بشكل فعال وطبيعي في توازن معدلات السكر بالدم، وتبعًا لنتائج إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة “الطب التقليدي والتكميلي” أن شرب عصير القرع غير المُحلي يعمل على الحد من معدل السكر بالدم تحديدًا لمن يعانون من مرض السكري في نوعه الثاني، وتبدأ النتائج تظهر بشكل ملحوظ بعد مرور ساعة ونصف من تناوله، وللحصول على أفضل نتيجة يجب تناوله ثلاث مرات في الأسبوع.

المشي

تحدث الدكتور “راي” بان المشي بعد تناول كل وجبة لمدة ثلث ساعة يحمي من الإصابة بزيادة مفاجئة في معدل السكر بالدم، في دراسة حديثة صدرت عام 2022 في مجلة Nutrients، تبين أن المشي السريع لمدة نصف ساعة بعد تناول الوجبة يمكن أن يكون له تأثير فعال في تقليل ارتفاع سكر الدم بعد الأكل، إلى جانب تحسين استجابة الجسم للغلوكوز لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.

المحليات البديلة

اختيار محليات طبيعية كبديل للسكر الأبيض، مثل ستيفيا، يُعد خطوة فعالة لتنظيم معدلات سكر الدم والحد من الالتهابات التي قد تؤثر على الصحة على المدى الطويل، خاصة لدى مرضى السكري أو من هم في مرحلة ما قبل الإصابة.

وجبات محدودة بإنتظام