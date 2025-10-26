هيحبك بجنون بالوصفة دي .. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - البشرة تحتاج دوما للعناية المستمرة لكي تظل نضرة ومشرقة طول الوقت لكن كثير من الفتيات يعانين من مشاكل في البشرة مثل جفافها وبهتان لونها وظهور بعض البقع الداكنة، ومن أشهر وأفضل الحلول الطبيعية التي تتغلب على هذه المشكلات هي وصفة الفازلين مع زيت الزيتون فهما يوفران كل الترطيب العميق والتغذية من خلال الزيوت المفيدة مما يجعل البشرة ناعمة وصحية ومع المواظبة على تطبيها واستخدامهما تستعيد البشرة مرة ثانية حيويتها وإشراقتها الطبيعية من غير داعي إلى استعمال مستحضرات غالية.

في ظل وجود العديد من الوصفات المنتشرة على الإنترنت للبشرة ونجد أن وصفة الفازلين وزيت الزيتون هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة الجلد الميت من على الوجه والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وهذه الوصفه لا تحتاج سوى بعض المكونات البسيطة كالتالي:.

الفازلين وزيت الزيتون للبشرة

عدد 3 ملعقة صغيرة من الفازلين المرطب.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد ملعقة زيت لوز.

عدد ملعقة نشا.

عدد ملعقة ماء ورد.

خطوات التحضير