«جوزك هيفرح بيكي وهيدعيلك» ... نوع كريم للنساء اشتريه بسرعة من الصيدلية وتعالى اقولك تعملى بيه

الرياض - كتبت رنا صلاح - الجمال والاناقه هي هدف وغاية تسعي لها جميع النساء ، حيث تسعى الكثير من النساء في جميع أنحاء العالم للحصول علي بشرة لامعة وصحية، ومن المنتجات التي تساعد على ذلك هي كريمات تفتيح البشرة مثل الكريم الشهير فير اند لافلي وهو من أقدم كريمات التفتيح المنتشرة بين السيدات.

وقد اُثبت من خلال أطباء الجلدية المتخصصون من كفاءة كريم فير اند لافلي كمنتج تجميل آمن على البشرة لأنه من مجموعة مستحضرات تسمي Unilever وهي مجموعة تعمل بشكل فعال على تفتيح البشرة بدون أي مواد ضارة ولا يحتوي علي نسبة من مادة الزئبق أو الهيدروكينون، وتشمل مجموعة Unilever علي الكثير من الفيتامينات والمكونات الفعالة في تفتيح البشرة مثل :

مكونات فير اند لافلي ومميزاته

مادة النيسامايد (Niacin amide) : وهو من المواد التي تساعد على تقليل الالتهابات؛ لذلك يعمل على التقليل من علامات الإرهاق، ويحسن من مظهر البشرة.

فيتامين ب 6 : وهو من أهم الفيتامينات التي تعزز صحة الجلد وتعطي البشرة درجة لون أفتح ومظهر مشرق وأفضل، ويعمل علي القضاء علي البقع والتصبغات الموجودة في الجلد.

فيتامين E : يساعد على التقليل من آثار كبر السن والشيخوخة ويقلل من وجود التجاعيد بشكل كبير.

مخاطر كريم فير اند لفلي

لا يخلو أي منتج من سلبيات ومخاطر، حيث يمكن أن يسبب هذا الكريم بعض أعراض التهيج علي البشرة وأحياناً يحدث حرقة في الجلد واحمرار، وقد تتحسس بعض أنواع البشرة من مكوناته الفعالة.

طريقة استخدامه