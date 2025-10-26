الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل تزايد معدلات النوبات القلبية، بات من الضروري معرفة كيف تؤثر العادات البسيطة على صحة الجسم وحمايته من مختلف الأمراض تحديدًا أمراض القلب، واستطاع العلماء التوصل إلى بعض العادات اليومية التي تحافظ على صحة القلب من النوبات والاضطرابات كما انها توفير قسط كافى من النوم، وهذه الخطوات تُعتبر أساسية لحماية هذا العضو الحيوي وضمان دقاته الصحية لسنوات قادمة.

"أنتبه " .. أكثر من 10 عادات يومية تحميك من النوبة القلبية .. ما هي؟؟؟

لا يمكن إنكار الدور القوي الذي يلعبه الروتين الغذائي في الحماية من الأزمات القلبية بالإضافة إلى بعض الممارسات الصحية اليومية، وبرز موقع “asterhopitals” بعض منها مثل:

عادات يومية لحماية قلبك