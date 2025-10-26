الرياض - كتبت رنا صلاح - في اكتشاف علمي جديد يحمل آمالًا واعدة لكبار السن، كشفت دراسة حديثة أن تناول عصير الشمندر الغني بالنترات يمكن أن يخفض ضغط الدم خلال أسبوعين فقط، عبر آلية غير تقليدية تعتمد على تعديل البكتيريا الفموية الضارة.

خضراوات تخفض ضغط الدم خلال أسبوعين

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا إندبندنت" نقلًا عن دورية Free Radical Biology and Medicine، فإن فريقًا من الباحثين في جامعة إكستر البريطانية أجرى تجربة شملت 75 مشاركًا من فئتين عمريتين، حيث تناولوا جرعات من عصير الشمندر لمدة أسبوعين، ثم خضعوا لفترة راحة، تلاها تناول عصير وهمي خالٍ من النترات.



وأظهرت النتائج أن كبار السن شهدوا انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم، إلى جانب تغيّر إيجابي في "الميكروبيوم الفموي"، وهو النظام البيئي للبكتيريا داخل الفم، حيث تراجعت البكتيريا الضارة وازدادت البكتيريا المفيدة، ما يعزز صحة الفم والأوعية الدموية.



ويُفسّر هذا التأثير بأن الجسم يحوّل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك، الذي يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، مما يسهم في خفض ضغط الدم.

كما أشار الباحثون إلى أن كبار السن ينتجون كمية أقل من أكسيد النيتريك مع التقدم في العمر، ما يجعلهم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



الخبر السار هو أن الشمندر ليس الخيار الوحيد، إذ يمكن الحصول على النترات من خضراوات أخرى مثل السبانخ، الجرجير، الشمر، الكرفس، والكرنب، ما يفتح المجال لتنوع غذائي صحي ومفيد.



ويؤكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمهد الطريق لدراسات أوسع لفهم العلاقة بين النظام الغذائي والميكروبيوم والشيخوخة الصحية، ويعزز أهمية التغذية كوسيلة فعالة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.